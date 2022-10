Además, su carrera se ha ampliado mucho más allá de la música con su marca de cosméticos Fenty Beauty y su línea de lencería Savage x Fenty, que le han hecho ganar millones. También en mayo de este año dió a luz a su primer hijo, un niño, con su pareja A$AP Rocky.

image.png Rihanna en el lanzamiento de su línea de maquillaje

Se ha hablado durante años sobre su trabajo en dos álbumes diferentes, uno de ellos con tendencia dancehall. Rihanna, para una entrevista con Vogue, comentó:

Me gusta pensar en él como un disco inspirado en el reggae. No va a ser reggae tal cual lo conocemos, pero habrá elementos así en todos los cortes. (...) Está en mi sangre, no importa cuán lejos me encuentre de esa cultura o del ambiente en el que crecí. Nunca me abandona y, aunque exploré otros estilos, es tiempo de volver atrás Me gusta pensar en él como un disco inspirado en el reggae. No va a ser reggae tal cual lo conocemos, pero habrá elementos así en todos los cortes. (...) Está en mi sangre, no importa cuán lejos me encuentre de esa cultura o del ambiente en el que crecí. Nunca me abandona y, aunque exploré otros estilos, es tiempo de volver atrás

Rihanna y sus planes para el 2023

Las buenas noticias continúan para los fanáticos de la cantante barbadense, ya que, se confirmó su participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de la NFL (National Football League) 2023, la liga de fútbol americano estadounidense.

Este evento se llevará a cabo el 12 de febrero de 2023 en la ciudad de Glendale, estado de Arizona. En un principio, varios medios de comunicación habían relatado que el show lo iba a encabezar la artista Taylor Swift pero fue desmentido rápidamente por el mismo equipo de producción de la cantante.

“Black Panther: Wakanda Forever”

Este lunes Marvel Studios lanzó el primer tráiler completo de su nuevo film “Black Panther: Wakanda Forever”. Se estrena en las salas de cine el próximo 10 de noviembre.

Está secuela no contará con la estrella de la primera película, Chadwick Boseman, quien falleció en 2020 por cáncer de colon. Ya que su personaje T'Challa también murió en ficción, el reino de Wakanda en esta producción estará en manos de su hermana "Shuri", interpretada por Letitia Wright.

El elenco también contará con la participación de Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Winston Duke, Florence Kasumba, Martin Freeman y Angela Bassett. A este grupo se le sumará Tenoch Huerta, como Namor, y Dominique Thorne como Ironheart, una joven genio que creará una armadura al mismo estilo de Tony Stark.

image.png

