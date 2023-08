De local en LN+, Sergio Massa apuntó contra Macri y Caputo

Después vino la renegociación del acuerdo con el FMI que debió haberse hecho antes de la reestructuración de la deuda soberana, que nos dejó sin acceso al mercado de capitales".

También lo ninguneó al falso piquetero Juan Grabois por haber dicho que Massa como candidato es el resultado de un golpe palaciego: "Los gobernadores, intendentes, sindicatos y movimientos sociales creyeron que lo mejor era un candidato de unidad, trabajaron para ello, yo pensé que íbamos a tener primarias, pero la decisión fue apostar por la unidad. En realidad, hay mucho intento de mostrar algo de división en el oficialismo porque en la unidad recuperó competitividad".

Del Río aprovechó para preguntarle qué opina de un indulto a la vicepresidente Cristina Kirchner: "Cristina no quiere el indulto, estoy seguro que quiere Justicia".

Sergio Massa pidió suma fija para trabajadores

"En el corto plazo hay tres cosas centrales. Una con la mejora de ingresos, tenemos que resolver el tema de ganancias que va a mejorar el salario de muchos; resolver el tema de la suma fija, sobre todo para los salarios más bajos; y tenemos que tener recursos para fortalecer la situación de los jubilados", dijo Massa días atrás al canal de noticias C5N.

Ahora, insistió: "El problema más serio es que nosotros como gobierno no tuvimos la capacidad de imponer en las paritarias, a través de la suma fija, la mejora en el salario. Eso lo tenemos que corregir".

Sergio Massa dolido por Horacio Rodríguez Larreta

Luego, habló de la interna en Juntos por el Cambio: "No creo que piensen lo mismo respecto del uso de la fuerza del Estado la Coalición Cívica y Patricia Bullrich; no creo que piensen lo mismo Rodríguez Larreta y Lacunza o Laspina. La diferencia nuestra es que el debate lo damos puertas adentro. No lo hacemos público. Yo entiendo que Horacio hace defensa del PAMI por su historia personal y su paso por el PAMI, pero sus opositores le recuerdan el suicidio de Favaloro cada vez que pueden".

En ese marco, fue consultado por su amistad con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y sus participaciones en diferentes espacios: "Tengo un montón de amigos hinchas de Chacarita", resumió.

Pero aprovechó para lanzar un fuerte mensaje público a quien conoció en la campaña de Palito Ortega: "Cuando se discute la cuestión afectiva es una cosa y cuando se discute de política es otra. Últimamente, no lo veo tanto o no lo veo pero entiendo que tiene la necesidad de mantener la distancia frente a su público. Mis amigos son mis amigos, no los niego y lo que en algún momento me generaba muchas críticas la transversalidad y poder decir que soy amigo de Emilio Monzó o Cristian Ritondo, hoy tampoco me pesa y eso que están en otros espacios. Puedo comer asado y jugar al truco con ellos pero hacer política en otros espacios. Eso debe ser bien visto".

