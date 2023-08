“En la Ciudad de Buenos Aires tenemos un acuerdo desde la centroderecha hasta la centroizquierda, con esa amplitud hemos hecho una transformación en la Ciudad y creo que es lo que la Argentina necesita”, abundó.

Tras repasar algunas medidas que tomaría en varios temas, se centró en la parte económica: sobre el cepo cambiario consideró que “hay que sacarlo lo antes posible y en esto hay que ser claros”, pero aclaró que “hay que sacarlo cuando reconstruyamos las reservas del Banco Central, con exportaciones”.

La Salvadora

Cuando llegó el turno de entrevistar a Patricia Bullrich, Lanata no eligió resaltar sus dotes de gestión en la función pública como hizo con Larreta ni en su forma de encarar la campaña, ni sus propuestas sino en una cuestión personal que le agradeció: cuando ayudó a que lo liberaran de la detención que sufrió en el aeropuerto de Caracas (Venezuela) tras cubrir las elecciones presidenciales en 2012.

"Tengo la presonalidad para este momento del país" - PATRICIA BULLRICH CON JORGE LANATA

Luego, en la entrevista, Lanata le preguntó a la exministra de Seguridad sobre la injerencia de Macri en su espacio y si le elegiría los ministros en un hipotética gobierno de la exlegisladora: “Es una persona que consulta, como todos los expresidentes. Hace poco me invitó a almorzar a su casa Sanguinetti y me dijo un montón de cosas importantes con respecto a las cosas que te pasan cuando sos presidente: cómo pensar, los tiempos y las soluciones. Creo que Mauricio va a tener ese lugar, y quizás te puede dar un consejo, pero la última decisión siempre la tiene que tener el presidente de la Nación”.

Luego, esbozó algunas medidas que tomaría: “Si hay algo que el próximo gobierno tiene que hacer y me comprometo a hacerlo, es cambiar las cosas. Si hay piquetes, tiene que dejar de haber piquetes; si hay amenazas, tienen que dejar de haber amenazas; si hay extorsiones, tienen que dejar de haber extorsiones. La extorsión es para que todo quede igual, entonces te eligen, sos un presidente y a los 4 años la gente te dice para qué te propusiste ser presidente si en todo este tiempo no cambiaste nada”.

“La generación de esa situación es a partir de comenzar a plantear un orden en la sociedad. Orden económico, orden en las calles y orden en las relaciones. Nosotros no solo tenemos que tener legítimamente el voto popular, tenemos que tener el poder”, completó.

Sobre las elecciones y la interna con Larreta, opinó: “Cuando uno juega puede ganar o perder, uno tiene que aceptar esas condiciones. Si solo jugás a ganar, no servís más, porque vas a tener una enorme frustración. El juego es siempre así, no siempre ganás. Este es para nosotros el título Mundial, vos podés ganar o no. Es así, yo no siento que es el fin de mi vida. Siento que quiero poner todo para que el país cambie. Tengo la personalidad, las agallas y el carácter para esta Argentina, para este momento. A mi idea y a mi carácter, le llegó esta hora. Pero si la gente decide otra cosa, uno lo tiene que aceptar”.

Bullrich aprovechó la entrevista para aclarar algunos de sus dichos que generaron polémica: “Dije metafóricamente que iba a entrar al Banco Central. ¿Qué le criticaron al Gobierno de Mauricio Macri? Nunca haber dicho exactamente qué se heredaba. Quiero mostrarle a corazón abierto a la sociedad qué país vamos a recibir, para que los argentinos sepan. Quiero mostrarles la situación de fondo”.

Otras lecturas de Urgente24:

Juan Pablo Poletti abandonó a Bullrich para ir con Larreta

Doble naufragio en Italia: Se agranda el cementerio en el Mediterráneo

De pronto, Rodríguez Larreta inquieta a Mauricio Macri

Idesa denuncia licuación de jubilaciones y pensiones