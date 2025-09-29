Detuvieron en Salto (Uruguay) a un cura pedófilo que abusó de 30 menores en Bolivia

El caso del cura pedófilo que conmocionó a la cristiandad de Bolivia

El caso del cura pederasta, Juan José Santana ,se remonta a los años 2005-2007, cuando los abusos fueron denunciados en el internado "Monseñor Ángel Gelmí", de Tapacarí, Cochabamba, Bolivia.

Luego de varias denuncias y de hacerse públicas en la prensa local, Santana escapó a su país natal, Uruguay, donde permaneció llevando una vida discreta, hasta que este viernes se hizo justicia cuando fue arrestado bajo un operativo coordinado entre Interpol y la Fiscalía boliviana, que habían emitido una notificación roja para su localización.

Santana está acusado deviolación sexual, abuso en estado de inconsciencia y otros delitos agravados Santana está acusado deviolación sexual, abuso en estado de inconsciencia y otros delitos agravados

