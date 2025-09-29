Tras 17 años prófugo, fue arrestado este viernes en una localidad de Uruguay el ex cura Juan José Santana Trinidad, un sacerdote pedófilo de ciudadanía uruguaya que tenía una captura internacional por haber violado a 30 niños bajo su custodia.
CAYÓ EL PEDERASTA
Detuvieron en Salto (Uruguay) a un cura pedófilo que abusó de 30 menores en Bolivia
El cura pederasta Juan José Santana Trinidad fue arrestado en Salto, Uruguay, en la vivienda de sus padres, tras 17 años prófugo por haber violado 30 niños en un internado en Cochabamba, Bolivia.
El sacerdote uruguayo fue detenido en la casa de sus padres en el barrio El Palomar (Salto), Uruguay, municipio lindero con Argentina, donde permanecía oculto desde 2007, tras fugarse de Bolivia, donde fue condenado por abusar sexualmente de 30 niños de un internado religioso en Cochabanba.
Hace un tiempo, el diario uruguayo El País denunció que las autoridades uruguayas y bolivianas sabían del domicilio donde pasaba sus días el sacerdote pedófilo, pero que nadie lo allanaba ni detenía.
“El ex cura tiene una vida reservada. Está todo el día encerrado en su casa y, solo en algunas ocasiones, sale a caminar algunas cuadras cuando está por caer el sol. En estos 17 años ha recibido a tres periodistas que le han pedido explicaciones por sus acusaciones. Él ha admitido esas situaciones, aunque también ha intentado esquivar el tema”, afirmaba la columna del diario El País sobre el paradero del ex sacerdote José Santana Trinidad.
El caso del cura pedófilo que conmocionó a la cristiandad de Bolivia
El caso del cura pederasta, Juan José Santana ,se remonta a los años 2005-2007, cuando los abusos fueron denunciados en el internado "Monseñor Ángel Gelmí", de Tapacarí, Cochabamba, Bolivia.
Luego de varias denuncias y de hacerse públicas en la prensa local, Santana escapó a su país natal, Uruguay, donde permaneció llevando una vida discreta, hasta que este viernes se hizo justicia cuando fue arrestado bajo un operativo coordinado entre Interpol y la Fiscalía boliviana, que habían emitido una notificación roja para su localización.
