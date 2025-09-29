La onza de oro a US$ 3.800 quiere decir "algo"

“El hecho de que la demanda de ETF haya vuelto a entrar en escena con tanta fuerza significa que hay 2 formas de ofertas 'agresivas' para el oro, por parte de los bancos centrales pero también de los inversores en ETF”, escribieron los analistas de Deutsche Bank en una nota a sus clientes.

Los bancos centrales han aumentado sus tenencias de oro este año, ya que los lingotes se consideran un contrapeso atractivo a la principal moneda de reserva del mundo, el dólar estadounidense, que tiene cada vez más problemas (menos en la Argentina, obvio).

El creciente apetito de los inversores por los lingotes también se ha hecho evidente en el posicionamiento de los inversores especulativos, como los fondos de cobertura , que tienen tenencias récord de US$ 73.000 millones, según los datos más recientes de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos.

"No están dando marcha atrás en estas posiciones, porque los recientes discursos sobre políticas y la inflación apuntan a tasas más bajas y una inflación sostenida", dijo Michael Haigh, jefe de investigación de materias primas en Société Générale.

John Reade, estratega senior de mercado del Consejo Mundial del Oro, dijo que el miedo a perderse algo, o “Fomo”, estaba empezando a instalarse en el mercado, y los fondos de cobertura que anteriormente se habían perdido el movimiento de los precios del oro ahora estaban tratando de entrar.

Señaló que el mayor aumento de los ETF se había producido en los ETF más grandes y más líquidos que tienen comisiones más altas, que normalmente son los preferidos por los inversores institucionales en lugar de los minoristas.

