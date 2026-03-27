2026, año de guerra adentro y afuera, y la mala praxis de Javier Milei

-Antes de arrancar, hacemos un precalentamiento, un ping pong, para estirar los músculos. Por ejemplo, yo te digo A o B, vos podés decir C. Lo que no puedes decir es ninguno. Hacemos una prueba.

-Dale.

-¿Dólar libre o carry trade?

-Dólar libre.

-¿Quedó claro?

-Sí.

-Vamos. ¿Milton Friedman o Lord Keynes?

-Eh, Friedman.

-¿Oro o litio?

-Oro.

-¿Trigo o soja?

-Trigo.

-¿Dólar o yen?

-Dólar.

-¿Sin inflación pero recesión o más consumo con un poco de inflación?

-No creo en esa edisyuntiva. Yo no creo que el consumo, o sea que la inflación dependa de que vos tengas más o menos menos consumo. Yo creo que vos podés tener buen consumo y sin inflación.

-¿Javier Milei o Diego Giacomini?

-De Pablo.

-¿Luis Caputo o Federico Sturzenegger?

-Caputo.

buteler Christian Buteler en 'Como en Casa, podcast de Urgente24. FOTO: 'COMO EN CASA' / URGENTE24

Mentir para ganar

-Muy bien. Vamos a a la entrevista. ¿Alguna vez creíste que Javier Milei iba a dolarizar?

-No, no. En el 2023, digamos, cuando fue un momento en que yo apoyé la campaña y las ideas de de Milei, creía que se necesitaba un cambio, creía que una opción, lo más cercana a una opción liberal, era Milei. Eh, muchos decían, "Bueno, pero va a dolarizar." Yo decía, "No, es algo de campaña, no va a dolarizar. No hay posibilidades técnicas de dolarizar. Necesitás dólares para dolarizar. No va no va a suceder. Y de hecho no sucedió.

-¿Alguna vez creíste que Javier Milei iba a dinamitar el Banco Central?

-No, tampoco, ni creo que sea necesario ni bueno, ¿no? O sea, yo creo que es cierto que todos los problemas que Argentina ha tenido con el Banco Central en su manejo de política monetaria, pero también podemos hablar de cientos de países con Banco Central donde la economía anda bien. El problema no es el Banco Central, sino el mal manejo que ha tenido el Banco Central de la República Argentina durante muchos años.

-¿Hay que mentir para ganar las elecciones, entonces?

-A veces un poco sí, a veces un poco sí. Yo prefiero que no porque te vuelve en contra eso, pero lo dijo en su momento Menem: "Si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie".

milei-posse-caputo.jpg Diciembre 2023. Famosa imagen casi inicial de la Administracion Javier Milei, junto a Nicolás Posse, quien era su Jefe de Gabinete de Ministros y fue despedido; y el ministro Luis Caputo, quien permanece.

El equipo y los datos

-¿Por qué creés que Javier Milei eligió a Luis Caputo?

-Mirá, lo que dicen es que Luis Caputo le había llevado la forma de desarmar los pasivos remunerados del Banco Central y le gustó a Milei y ahí le ofreció ser el ministro de Economía, el que llevara adelante eso. Es lo que se dice. Realmente también sorprendió, ¿no? No parecía en su momento que fuese Caputo la primera opción de Milei pero parece que ese trabajo lo convenció.

-¿Y Federico Sturzenegger? ¿Es el otro yo de Javier Milei?

-Siempre tuvo una gran afinidad por Federico Sturzenegger, Milei. O sea, mucho antes incluso de ser político. Me acuerdo en el 2016 cuando se criticaba a Sturzenegger por el manejo del Banco Central, por el crecimiento de los pasivos remunerados y demás, me acuerdo de él definiéndolo. Sí. Y culpando más a la política que a la gestión de Sturzenegger en el Banco Central.

-Javier Milei dice que su gobierno triplicó los salarios en dólares. ¿Eso es manipulación estadística? ¿Es información? ¿Cómo lo ves?

-Es manipulación estadística. De hecho, mirá, vos podés medir los salarios, los ingresos en la moneda que vos quieras, pesos, yenes, dólares, no importa eso, pero lo que siempre tenés que tener en cuenta es el poder adquisitivo, ¿sí? de ese salario, ¿sí? Y la realidad es que si vos triplicaste los ingresos en dólares de algún sector, pero a su vez le cuadriplicaste los gastos, por más que tenga más dólares estás pudiendo comprar menos ¿no? Entonces, por eso vos siempre tenés que mirar el poder adquisitivo y no tanto el punto de si es en dólares, si es en pesos y demás.

El presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, en una reunión de trabajo con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI). Foto NA Federico Sturzenegger cuando era presidente del BCRA, y Javier Milei defendía su gestión.

Los dólares y la inflación

-Cristian, el discurso de Javier Milei y de Luis Caputo es que van a ingresar US$ 5.000 millones en concepto del subsidio llamado RIGI. ¿Eso significa que va a haber una lluvia de dólares en la Argentina en los próximos meses?

-No, en los próximos meses no. Claramente no. O sea, el RIGI te va a traer dólares, ¿sí? Te va a traer inversiones que van a traer dólares, no hay ningún problema. El tema es el plazo, el tiempo en el cual lo va a hacer. Generalmente ese tipo de inversiones son inversiones a mediano y largo plazo, no son inversiones inmediatas que desembolsan todo el dinero junto en un período de 3 meses. Al contrario, son inversiones que se van haciendo por etapa y se va, digamos, invirtiendo ese dinero por etapa. Pueden pasar en el medio muchísimas cosas, una guerra, algo que haga cambiar, digamos, lo que el inversor está dispuesto a apostar o invertir en la Argentina. Ahora, ¿ayuda? Sí, todo dólar que venga será bienvenido, no hay ningún tipo de problema, pero no podemos pensar en nuestras necesidades, nuestro flujo de corto plazo de dólares en base al RIGI porque, obviamente, no te va a ocurrir.

-Existe un debate acerca del dólar, la paridad. Esto que vos dijiste del dólar libre cuando te pregunté. Los opositores dicen que Javier Milei y Luis Caputo se han 'enamorado' del carry trade. ¿Es así? ¿Cómo lo ves?

-Yo no sé si se 'enamoraron' del carry trade. Yo creo que el ancla cambiaria... eh, sí se enamoraron del ancla cambiaria para, digamos, contener la inflación.

-Pero está subiendo la inflación.

-Bueno, exactamente, porque realmente no es el único motivo por el cual vos vas a poder controlar la inflación. Ellos utilizaron el ancla cambiara sobre todo en el 2024 y además con la apertura comercial. ¿Por qué? Yo tengo el tipo de cambio tranquilo, abro los mercados, ¿sí? me ingresan productos, esos productos que ingresan en dólares, como el dólar está contenido, le ponen también un techo al producto local, a cuánto puede llegar a subir o no. Y se han enamorado de esa herramienta, ¿no? Al punto que el otro día Caputo dijo en una entrevista que, bueno, que la salida total del cepo habrá que ver cuándo se da, que no es tan importante, y yo creo que sí es importante. Es uno de los motivos por el cual vos hoy...

-Pero ¿por qué es importante? ¿Por el nivel de actividad, por el pago de las obligaciones? ¿Cuál sería la prioridad hoy día para tener el dólar planchado?

-A ver, hoy en día el dólar planchado te sirve para seguir intentando que la inflación no sea más alta de lo que es actualmente. Y yo creo que es importante y prioritario, por ejemplo, para volver, digamos, a ser categorizado como país de inversión. Uno de los motivos por el cual Argentina todavía está considerado país de frontera son las restricciones cambiarias, las restricciones movimiento de capitales. ¿Sí? Entonces, es muy difícil que te cambien esa condición si vos llevas ese control. Y bueno, eso también te limita en el riesgo país, que a pesar de tener equilibrio fiscal, a pesar de tener un mayor orden monetario, a pesar ahora de estar comprando dólares, algo que se reclamaba el año pasado, de haber ganado las elecciones, el riesgo país lo seguís teniendo entre 500 y 600 puntos básicos. Sí. Y bueno, dentro de las cosas que vos necesitas, yo creo que ahí están empezando a jugar otras cosas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el dato de la recaudación, me parece que es un dato, un dato malo, pero también el tema de que seguís con los controles cambiarios.

Embed - “La actividad está planchada”: la advertencia del economista Christian Buteler

Los pesos

-En tu cuenta en X ex Twitter, vos pusiste "Febrero, 7ma. caída consecutiva en términos reales de la recaudación tributaria". ¿Qué significa?

-Significa que, a ver, la recaudación tributaria es un reflejo, digamos, en parte de cómo está la actividad. O sea, cuanto más crece la actividad, más vas a recaudar. Cuanto más se achica la actividad, menos vas a recaudar. Si bien alguien puede decir "Bueno, pero se bajó este impuesto, este otro"... -es cierto, algunos impuestos han sido eliminados y eso termina impactando en la recaudación-, la verdad es que cuando vos mirás impuestos como el IVA, impuestos como el impuesto al cheque, crédito y débito, sobre los movimientos bancarios, vos ves que también están cayendo, ¿sí? O sea, vos ves impuestos al consumo que están cayendo fuertemente y eso se condice con lo que habla la gente en la calle sobre la actividad. La actividad está planchada. La actividad está planchada y hacia abajo. ¿Tenés algunos rubros que impulsan el número general de la actividad para arriba? Sí. ¿Cuáles? Minería, intermediación financiera, petróleo y gas. Ahora, cuando vos mirás los sectores de mayor mano de obra intensiva, son los que están cayendo: construcción, industria, comercio y son los que terminan reflejando gran parte de esa caída de la recaudación.

-Hoy un estudioso de la economía y la política que se llama 'Topo' Rodríguez me mandó este fragmento y me pidió que te pregunte qué opinas al respecto. Me puso: "En febrero la recaudación del impuesto a los combustibles registró una variación interanual de 58%. O sea, casi 26% de aumento en términos reales. El principal motivo es que Javier Milei aumenta el impuesto todos los meses y se está quedando con el 100% de esos fondos". ¿Esto es consecuencia de que baja la recaudación por el IVA, por ganancias y demás?

-Claro, vos de alguna forma tenés que compensarlo, ¿no?

-Pero esos los comparte con las provincias. Este no.

-Teóricamente tendría que ser utilizado para el mantenimiento de las rutas, por ejemplo, ¿no? Algo que la obra pública está cortada, o sea, vos cortaste la obra pública y el mantenimiento de las rutas en el 2023, pero seguiste recaudando todos los impuestos que eran para sostener esa actividad, los mandás a rentas generales y de esa manera compensás la caída de la recaudación. Ojo, esto no te cubre todo lo que está bajando la recaudación, pero bueno, ayuda.

Embed - Buteler: “Hablar de salarios triplicados en dólares es manipulación estadística”

La reforma laboral

-Vuelvo a tu cuenta en redes sociales: "El desempleo subió en todos los trimestres desde 2023". ¿Cambia algo de eso con la reforma laboral?

-No, ninguna reforma laboral te va a hacer crecer el empleo. Ni siquiera, digamos, te va a hacer tener más registración, que es un poco lo que lo que se busca. Y esta reforma laboral no veo que vaya por ese camino directamente. A ver, ¿qué te hace crecer el empleo? Tener más actividad. Yo necesito tener más actividad para poder tener más cantidad de gente en mi fábrica. ¿Qué es lo que te hace aumentar la registración? Bueno, tener, digamos, cierta estabilidad de que la actividad está bien y en crecimiento? O sea, si tengo hoy en día una persona en negro, yo no voy a pasarla en blanco si no sé si la voy a tener que despedir dentro de 3 meses, dentro de 4 meses. Hay algunas cosas buenas dentro de la ley de reforma laboral. Sí, hay bajas en algunos alícuotas que tiene que aportar el empleado para tener la persona en blanco. Eso es positivo. Ahora, en líneas generales, yo creo que la recaudación buscaba la reforma laboral buscaba la aprobación del FAL (N. de la R.: Fondo de Asistencia Laboral), ¿sí? Que es el Fondo para asistir a a los despidos. ¿Por qué? Porque eso va a ser un flujo de dinero que va a caer en las Administradoras, dinero que va a tener que ser invertido y que va a dar el lugar donde el Tesoro pueda colocar deuda y de esa forma refinanciar los vencimientos que tiene en pesos hacia delante.

-O sea, que hicimos una reforma laboral para financiar el Estado que no se puede financiar porque hay una baja en la actividad.

-Digamos que la reforma laboral tiene gran parte de reforma financiera.

Embed La casta tiene miedo...!!!

Mirá cual es el sector que ha tenido el peor desempeño. Por otra parte, la mejora relativa de los informales nos deja en evidencia los problemas del mercado laboral pre-reforma y que el argumento sobre la calidad de los mismos es debatible.

Fin. pic.twitter.com/kfAqRL79xN — Javier Milei (@JMilei) March 26, 2026

Los impuestos

-El presidente Milei en su discurso del Estado de la Nación habló del objetivo en 2026 de una reforma impositiva. ¿Qué reforma impositiva imaginás vos que sería positiva para nosotros?

-Bajar impuestos. Claramente.

-¿Qué impuestos?

-Y la verdad que hay muchos impuestos que vos puedes bajar.

-El IVA era de 18% y lo llevamos a 21%.

-Exacto. Después vos tenés el IVA, por ejemplo, sobre algunos productos que no tiene lógica, ya sea desde los tarifas, bienes básicos, créditos. O sea, vos imaginate en la siguiente situación. Vos te querés comprar un auto, el auto está lleno de impuestos, ¿no? Pero bueno, adentro de esos impuestos está el IVA y además como lo querés comprar y no te alcanza el dinero, lo financiás. Y sacas un crédito, el crédito también paga IVA sobre los intereses. O sea que vos, para adquirir un auto o en este caso un bien, estás pagando el IVA de ese bien 2 veces, uno por el bien en sí y otro por la financiación. Entonces, la verdad cuando nos quejamos de los altas tasas de interés, el costo financiero total que tiene endeudarse en la Argentina, bueno, parte de ese costo financiero total es responsabilidad de los bancos que no han acompañado la desaceleración inflacionaria con la baja de tasas, y parte también es del Estado que le mete a los créditos una carga impositiva demasiado alta. Por ejemplo, el IVA en el 21%.

-En el capítulo 1 de 'Como en Casa', Carlos KiKuchi decía que un problema es el 'timing', que tendrían que haber primero introducido las reformas para que la Argentina sea más competitiva antes de hacer la apertura. En este escenario donde todas esas reformas están pendientes, pero ya está ocurriendo la apertura, ¿vos creés que va a haber una caída de empresas?

-Ya está, ya la estás teniendo.

-¿Mayor a la que está existiendo?

-Bueno, no sé si mayor a la que está existiendo, pero yo coincido 100% con lo que él dice. Yo estoy a favor de la apertura comercial. Lo que digo es que vos tenés que manejar los tiempos de esa apertura comercial. Yo tengo que abrir la economía, que me va a mejorar muchísimo, obviamente, la situación; al mismo tiempo que yo mejoro la competitividad, digamos, a las empresas para que puedan competir con esos productos, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque yo soy consumidor, ¿sí? Entonces, yo quiero comprar productos mejores, de mejor calidad y más baratos, pero también soy una persona que necesita un ingreso. Entonces también necesito tener trabajo. De poco sirve tener productos más baratos si te quedaste sin trabajo. O sea, todo se te va a hacer caro, porque no vas a tener ingresos.

-¿Qué opinas en este marco del acuerdo comercial con Estados Unidos?

-A ver, yo creo que es más lo que abre Argentina que lo que abre Estados Unidos. Pero así todo un acuerdo comercial que se vaya haciendo y que te permita ir ingresando, aunque sea de forma, digamos, asimétrica, creo que te acerca hacia el lado correcto. Después podemos discutir si es parejo, no es parejo, me abro más yo, se abre más Estados Unidos, está bien, pero creo que la apertura comercial es algo es algo positivo. Vuelvo a lo mismo, tenemos que manejar el 'timing', ¿no? Porque no es cierto eso que a veces vemos en los libros, que cuando muere una actividad, otra florece y de repente el empleado que estaba en Tierra de Fuego ensamblando celulares va a agarrar sus cosas y a mudarse a Vaca Muerta y automáticamente se va a convertir en un obrero del petróleo, y va a a cumplir con el rol que tenía en Tierra del Fuego. Eso no sucede así.

-Bueno, el presidente dijo que en la Cordillera de los Andes hay 1 millón de empleos por crearse con la minería. Eso significa un éxodo masivo desde el Conurbano hacia la Cordillera de los Andes.

-Una cosa es que vos seas empleado de comercio y atiendas un restaurante y puedas pasar a atender un supermercado. Y otra cosa muy distinto es que vos seas un empleado que ensambla productos en Tierra del Fuego y te pases a ser un empleado petrolero o un empleado minero. O sea, son empleos que necesitan, digamos, de cierta capacitación y que no cualquiera está dispuesto a hacerlo o puede hacerlo. Y mucho menos en forma en forma inmediata. Por eso, volvemos a lo que dijimos antes, el manejo de los 'timing' en todos los aspectos, es fundamental.

Este posteo emblemático de julio de 2025 se encuentra fijado por Buteler en la apertura de su cuenta en X.

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El mundo

-El acuerdo comercial con Estados Unidos comparado con el acuerdo comercial del Mercosur y la Unión Europea, ¿cuál es mejor para la Argentina?

-A ver, vas a tener sectores que se ven beneficiados en uno y sectores que se ven beneficiados en otro. Yo te diría que más integral es el del Mercosur, ¿sí? El que abarca más. Después le seguiría el de la Comunidad Europea.

-¿Pueden convivir?

-Sí. A ver, ahí habría que ser, digamos, más técnico para ver si hay algunos lugares en los cuales no, pero creo que sí porque de hecho no es la Argentina que solamente lo firma con la Unión, la Comunidad Europea, lo firmó todo el Mercosur. Y después más chico, más pequeño, es el con Estados Unidos. Yo sí creo que puede convivir sobre todo con el de la Comunidad Europea, pero no te diría mejor o menor o menor o peor, te diría más amplio o menos amplio.

-Pasamos un poquito a la economía internacional que pega a la Argentina, en especial cuando hay una política de apertura. ¿Por qué China aumenta sus reservas de oro?

-Porque estaba saliendo, digamos, está cambiando su portfolio de reservas. Sí, está saliendo hace años. Esto no es nuevo, no pasa ahora en los últimos en los últimos meses, sino que viene ya hace varios años, está vendiendo bonos del Tesoro (de USA) y pasándose a un activo, digamos, mucho más seguro.

-¿Se está desdolarizando?

-Se está desdolarizando.

-¿China puede mantener la pulseada comercial con Estados Unidos?

-La pulseada comercial con Estados Unidos, China la gana si quiere, porque China tiene hoy en día la producción de casi todo. Y es más, militarmente hay muchas cosas que se producen en China y que Estados Unidos depende del suministro de China.

-La inteligencia artificial, ¿vos creés que va a despedir a mucha gente?

-Yo creo que va a modificar el trabajo de mucha gente. Sí, creo que en algunos sectores se va a cerrar, va a haber pérdida de trabajo y se va a generar otro. Y ahí sí yo estoy también un poco de acuerdo con compararlo con la Revolución Industrial, ¿no? Donde también hubo un cambio en el trabajo que modificó, digamos, la forma que se trabajaba, cuáles eran los trabajos que en ese momento se generaban. Acá estamos justo... ¿cómo te puedo decir? Hoy en día es fácil estudiar la Revolución Industrial porque ya estamos mirando todo lo que pasó y podemos decir, bueno, se afectó este trabajo, se mejoró esto otro. Hoy en día con la inteligencia artificial lo estamos viviendo en medio de este momento. Entonces es mucho más difícil poder estimar cuáles van a ser los costos, los sectores beneficiados, los sectores perjudicados, pero va a haber una modificación en el trabajo.

-Seguramente nosotros estamos hablando acá y están cayendo bombas en el lugar donde hay más petróleo concentrado y gas del mundo. ¿Qué consecuencias para nosotros puede tener lo que está pasando en el el Medio Oriente?

-Bueno, hay que ver cuánto dura eso sobre todo, pero tenés consecuencias, se te encarecen los commodities, por ejemplo, el petróleo, el gas. Bueno, obviamente para un país que está luchando para bajar la inflación es un problema donde encima todavía tenés que componer precios relativos, por ejemplo, con el gas y demás. Es un problema todavía mayor. Yo creo que generalmente el mundo avanza, crecen más todas las economías cuando tenés períodos de paz y no períodos de guerra, por más que vos puedas encontrar alguna veta, algún nicho, que la guerra te permita hacer algún negocio y ganar y ganar más dinero por algún lado. Eh, yo creo que si esto se sostiene en el tiempo vamos a perder todos. Algunos perderán más, otros menos, pero digamos va a perder el mundo entero.

-¿Y qué prevenciones deberíamos tomar frente a esto?

-Ninguna. Habría que esperar que ocurran los acontecimientos, porque no depende de nosotros. La realidad es que no depende de nosotros. Bueno, vos estás en este momento desarrollando Vaca Muerta, eso te da cierto margen porque vas a poder autoabastecerte. Ya te autoabasteces de combustibles, vas a tener más abastecimiento de gas. Entonces, si se encarece el gas, vos vas a tener aseguradas, digamos, tus necesidades básicas de dgas y demás. Entonces, yo creo que por ese lado, digamos, no te voy a decir que vamos a salir sin ningún problema, pero Argentina está mejor preparado que hace 5 o 10 años atrás, cuando Argentina tenía que importar gas todos los años, todos los inviernos. Bueno, hoy en día desde ese punto estás un poco más cubierto. Igualmente no creo que ningún país salga totalmente ileso.

Embed - “De poco sirve tener productos más baratos si te quedaste sin trabajo”

Un año complicado

-Para el año 2026, ¿qué tenemos que esperar entonces?

-Una situación de menor consumo a la actual, hacer previsiones de economía de guerra, digo, las personas en forma individual. Bueno, Argentina obviamente está todavía atravesando un año, va a atravesar un año difícil. Sí. Y este contexto internacional no la ayuda para nada, al contrario, lo complica todavía más. Vos estás viendo que hablábamos de la recaudación, estás viendo que la actividad está frenada, que vos no crecés desde el año pasado. Se terminó ese rebote que vos tuviste en el 2do. semestre de 2024, se terminó por allá por abril / marzo / abril del 2025. A partir de ahí empezaste a lateralizar y con tendencia a la baja, sobre todo los sectores de alto poder de mano de obra, de consumo de mano de obra. Creo que este año va a seguir siendo un año difícil. No veo al gobierno incentivando, digamos, el consumo. No cree el gobierno en ese tipo de herramientas, en ese tipo de política. Le pone también un piso, un freno, un pie encima a muchas paritarias. Sí, porque un gobierno es esto es medio paradójico, ¿no? Un gobierno que se la pasa diciendo que la inflación es solamente un fenómeno monetario, no quiere que suba el dólar y no quiere que suban los salarios por miedo a que eso le afecte la inflación. Pero si vos no tenés una recomposición de salarios en un país que viene perdiendo salarios mucho antes de Milei, ¿sí? viene perdiendo poder adquisitivo mucho antes de Milei, es difícil que tengas una eh una recuperación y si además por motivos internacionales el mundo se empieza a cerrar más, bueno, vas a vivir un momento más complicado.

-Acabás de meter un misilazo en el centro del edificio. Hablaste del aparente éxito de Milei en el 2024 y una breve reflexión sobre eso. ¿Eso fue por la recaudación del Impuesto País que permitía tener más 'caja' por el ingreso de dólares en el blanqueo? ¿Qué fue lo que tuvo Milei en 2024 y que después ya no lo tuvo ni lo pudo recuperar?

-Ordenar la economía es expansivo. Durante los primeros meses del 2024, Javier Milei hizo un fuerte ajuste, difícil de soportar. Igual la sociedad lo soportó, porque ahí estaba el gran punto que tenías que pasar, ¿no? La sociedad te va a soportar este ajuste que vos estás haciendo porque, como te decía antes, venías sufriendo hacia abajo. Lo soportó. Cuando empezaste a ordenar la parte macro, eso generalmente es expansivo para la economía. Y la economía, de hecho, empezó a recuperar y a rebotar en el 2do. semestre del 2024. Después cometiste algunos errores, sobre todo en política cambiaria. Mantuviste el tipo de cambio ese 'crawling-peg' del 1% cuando la inflación desaceleraba, pero todavía seguía siendo alta, más tiempo del recomendado y eso te generó una crisis en marzo / abril del 2025 y ahí es donde perdiste ese 'rebote' que estabas teniendo en la economía. A partir de ese momento se le sumó el tema electoral, más errores en política monetaria, se subieron las tasas y demás y eso terminó, digamos, con esta economía lateralizando hacia abajo, que es lo que tenemos desde mitad del año pasado.

-O sea, que el gobierno sería un asesino de sus propios pies. Es un montón de disparos a sus extremidades.

-Generalmente es así. Generalmente los problemas económicos son errores, o sea, podés tener una sequía que te complique. Sí. Bueno, después vos tenés que ver cómo reaccionás, ¿sí? Económicamente, con qué medidas a a a ese a ese evento, a ese externo que puedes estar recibiendo. Ahora, eh el año pasado eh hubo muchos errores no forzados. Hubo muchos errores más forzados, eh, y se pecó mucho de soberbia, ¿no? O sea, si nos paramos nuevamente en enero, febrero del 2025, todo lo que decían sobre el tipo de cambio, cuando todo el mundo le avisaba el tipo de cambio no se sostiene, no se sostiene, y tuviste que terminar pidiéndole un nuevo crédito al FMI para modificar el esquema cambiario conteniendo, digamos, que no se te escape todo de las manos.

los-hermanos-milei-y-manuel-adorni-en-el-JAWFHUTGFBDAXBGPXNR2ZEXXLQ Los hermanos Milei y Manuel Adorni, estructura en crisis.

Inversiones y golpe empresarial

-Vamos a entrar a la parte final. En tu cuenta en X vos te describís como economista, inversor e hincha de River Plate.

-Por supuesto.

-Vamos a profundizar un poquito en esto. Como inversor, ¿cómo ves al dólar en el mundo con Donald Trump en un año electoral?

-Mucha volatilidad, mucha volatilidad. Lo veo realmente, o sea, Donald Trump es una persona que es, digamos, eh, es muy difícil saber para dónde va a salir. Un día te dice otra cosa, otro día y eso le va a generar.

-Un tipo de afuera tiene que tener dólares o mejor tengo yens o... bitcoins.

-Lo mejor que podes hacer en estos contextos es diversificar, o sea, no va a ser el dólar una moneda hegemónica, ¿sí? que te dé la garantía y la seguridad que capaz lo dio en otro momento. Invertir en empresas de energía o en empresas de servicios, depende los porcentajes. Yo creo que tenés que tener de las 2. Las empresas de energía en estos días con la guerra obviamente explotan y te van a dar muy buena rentabilidad. Las empresas de servicios, digamos, hay que ver a qué servicios estás haciendo referencia y demás, pero yo creo que siempre tenés que tener una cartera diversificada.

-¿Bonos o acciones?

-Soy más de acciones. Eh, bonos también, obviamente, pero el porcentaje mayor en acciones.

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Falsedades de Milei y de Belocopitt

-Como economista, Milei dijo en su discurso en el Congreso el domingo 01/03/2026, que hay empresas que quisieron voltearlo, empresas, periodistas, políticos que quisieron voltearlo entre septiembre y octubre del 2025. ¿Vos crees realmente que hubo un intento de golpe empresarial contra Milei?

-No, bajo ningún punto de vista. Es más, me preocupa esta retórica de empezar a culpar a las empresas. Es algo que pensábamos que ya lo habíamos dejado en otras gestiones, ¿no? O sea, que que las empresas son los malos de la de la película. Las empresas se mueven dentro del contexto que vos le marcás ¿sí? Y toda empresa, en todo lugar del mundo intenta maximizar sus utilidades. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, depende, digamos, el programa que vos le ponés enfrente, cuál es, digamos, en dónde se puede poner y en base a eso lo va a terminar haciendo. Yo creo que los problemas que tuvimos el año pasado fueron producto de un programa económico que no era sólido.

-La mala praxis, acabas de hablar...

-Vos tenés un programa económico sólido y no hay una elección de medio término que te lo pueda poner en jaque. Un ejemplo de eso, a ver, tiene muchísimos problemas, no es una sociedad ideal ni demás, pero vos tenés a Perú que cada, no sé, 8, 10, 14 meses cambia un Presidente. El tipo de cambio no se mueve. No necesitan ir al Tesoro americano a pedir un rescate ni al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque tienen, digamos, años de acumular reservas, tienen años de tener una conducta, digamos, proba en su manejo monetario. Argentina no dice la verdad en muchas cosas que hace. Eh, el gobierno te dice que fijó la base monetaria por... creo que fue abril del 2024.

-Falso.

-Falso, falso de toda falsedad... o lo hizo durante un periodo de tiempo determinado. En abril del año pasado se le pidió al Banco Central 12 billones de pesos en concepto de utilidades del Banco Central. Eso fue puro... pura emisión. Esa fue pura emisión. Bueno, ese tipo de cosas son los que después cuando hay problemas, digamos, tenés las reacciones que tenés de parte del mercado.

-El Presidente también habló, mal, de lo que describió las empresas prebendarias, eh, o que vivieron de subsidios. ¿Vos crees que hay una parte del empresariado tipo Unión Industrial o AEA (Asociación Empresarial Argentina) que está condenado o es solamente un discurso?

-Yo creo que es un discurso. Yo creo que sí. Obviamente hubo muchas empresas que hicieron negocios con el Estado. Sí, muchas empresas que han hecho negocios con el Estado pero vuelvo a lo mismo: la empresa se adapta al contexto que vos le marcás. Si vos le permitís, digamos, ese tipo de cosas, lo van a hacer. Un ejemplo, las prepagas. Sí. En diciembre del 2023 se liberó el precio de las prepagas diciendo 'Que pongan el precio libremente porque ahora la competencia le va a dar, digamos, cuánto van a poder aumentar su cuota' y demás. No han dejado de aumentar nunca. Están arriba obviamente de lo que desde ese periodo hasta hoy fue la inflación. A ver, ¿por qué. Porque es un mercado de oligopolio. Lo dijo en su momento (Claudio) Belocopit (Swiss Medical) en una entrevista. Yo estaba escuchando en ese momento cuando le preguntaron '¿Cuánto vas a aumentar las cuotas? Bueno, vamos a hablar en la Cámara de cuánto va a ser el aumento', y dicho hecho: los aumentos de las prepagas son todos más o menos lo mismo. No hay una real competencia.

-¿Techint es el próximo enemigo de Milei o es la próxima víctima de Milei?

-Techint va a estar...

-Lo digo, porque mencionó la palabra 'Chatarrín' en su discurso presidencial Javier Milei el domingo.

-Techint va a estar, va a seguir funcionando mucho después que Milei deje de ser político.

-Cristian Buteler, gracias. Y a usted lo esperamos en el capítulo 3 de 'Como en Casa'.

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