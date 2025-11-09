Locura por las casas del ProCreAr: El Gobierno las remata online y podés comprarlas

image

El Gobierno adelantó que habrá alternativas de financiamiento bancario, cuyos detalles se conocerán tras cada adjudicación. Los especialistas recomiendan revisar bien la documentación, evaluar la capacidad financiera y considerar los gastos extra: escrituración, impuestos y tasas municipales.

La oferta ganadora es un compromiso firme. Si no concretás la compra, perdés la garantía. El cronograma oficial se publicará en los próximos días, con fotos, planos, ubicación y ficha técnica de cada inmueble.

Las viviendas se incorporarán de manera progresiva, lote por lote.

