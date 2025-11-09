Locura por las casas del ProCreAr: El Gobierno las remata online y podés comprarlas

Quizás te interese leer: Créditos hipotecarios por las nubes: Bancos ajustan tasas y complican la casa propia
El plan que quedó inconcluso ahora se liquida a través del ProCreAr
El Gobierno nacional puso en marcha un operativo de venta masiva de viviendas del Plan Procrear que, aunque terminadas, nunca llegaron a sus beneficiarios. Las unidades quedaron vacías por desistimientos, trabas burocráticas o falta de adjudicatarios, y ahora forman parte de un proceso de reorganización del patrimonio estatal.
La decisión la ejecuta la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que busca reactivar inmuebles ociosos y generar ingresos frescos para las arcas públicas. Las propiedades están distribuidas en varias provincias, son casas y departamentos de dos o tres dormitorios, con servicios completos, espacios verdes y acceso a zonas urbanas.
Quién puede participar y qué se necesita
No hay límites de edad ni condiciones laborales específicas, pero sí se exige acreditar ingresos comprobables. Pueden participar tanto personas físicas como jurídicas. No es obligatorio tener un crédito hipotecario aprobado antes de la subasta, aunque después hay que demostrar capacidad de pago para cerrar la operación.
El Gobierno adelantó que habrá alternativas de financiamiento bancario, cuyos detalles se conocerán tras cada adjudicación. Los especialistas recomiendan revisar bien la documentación, evaluar la capacidad financiera y considerar los gastos extra: escrituración, impuestos y tasas municipales.
La oferta ganadora es un compromiso firme. Si no concretás la compra, perdés la garantía. El cronograma oficial se publicará en los próximos días, con fotos, planos, ubicación y ficha técnica de cada inmueble.
Las viviendas se incorporarán de manera progresiva, lote por lote.
