Locura por las casas del ProCreAr: El Gobierno las remata online y podés comprarlas

De remate: Nación pone a subasta los últimos resabios del ProCreAr. ¿Cómo obtener estas casas de manera online?

09 de noviembre de 2025 - 19:17
La Agencia de Administración de Bienes del Estado confirmó que cientos de viviendas terminadas y nunca entregadas saldrán a la venta mediante subastas digitales. Son casas y departamentos listos para habitar, con precios base y financiamiento disponible online. ProCreAr no deja de sorprender.

El plan que quedó inconcluso ahora se liquida a través del ProCreAr

El Gobierno nacional puso en marcha un operativo de venta masiva de viviendas del Plan Procrear que, aunque terminadas, nunca llegaron a sus beneficiarios. Las unidades quedaron vacías por desistimientos, trabas burocráticas o falta de adjudicatarios, y ahora forman parte de un proceso de reorganización del patrimonio estatal.

image
Todo el proceso se hace de forma digital, sin pisar una oficina. Los interesados deben registrarse en la plataforma oficial de la AABE, cargar documentación personal y fiscal, abonar una garantía y presentar ofertas electrónicas dentro del horario habilitado. Ganás si presentás la mejor oferta y cumplís con los requisitos.

La decisión la ejecuta la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que busca reactivar inmuebles ociosos y generar ingresos frescos para las arcas públicas. Las propiedades están distribuidas en varias provincias, son casas y departamentos de dos o tres dormitorios, con servicios completos, espacios verdes y acceso a zonas urbanas.

Quién puede participar y qué se necesita

No hay límites de edad ni condiciones laborales específicas, pero sí se exige acreditar ingresos comprobables. Pueden participar tanto personas físicas como jurídicas. No es obligatorio tener un crédito hipotecario aprobado antes de la subasta, aunque después hay que demostrar capacidad de pago para cerrar la operación.

image

El Gobierno adelantó que habrá alternativas de financiamiento bancario, cuyos detalles se conocerán tras cada adjudicación. Los especialistas recomiendan revisar bien la documentación, evaluar la capacidad financiera y considerar los gastos extra: escrituración, impuestos y tasas municipales.

La oferta ganadora es un compromiso firme. Si no concretás la compra, perdés la garantía. El cronograma oficial se publicará en los próximos días, con fotos, planos, ubicación y ficha técnica de cada inmueble.

Las viviendas se incorporarán de manera progresiva, lote por lote.

