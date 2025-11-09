Las ventas PyME cayeron 1,4% interanual en octubre

image Las perfumerías fueron las que tuvieron la caída de ventas más grande, con una pérdida del 6,3% interanual en su actividad.

Expectativas de los comerciantes PyME

El mismo informe de CAME plantea la visión de los comerciantes. De allí se desprende que las opiniones sobre el futuro de la economía y la actividad comercial son diversas.

"Respecto de la situación económica de los comercios, el 56% indicó que se mantuvo igual al año pasado y el 33% que fue peor, cinco puntos porcentuales menos que en septiembre".

Ademas, el informe agrega:

"Los comercios destacaron mayores costos operativos, baja rentabilidad y escaso acceso al financiamiento. Predomina la cautela en las expectativas y la baja disposición a invertir".

Con respecto al futuro, CAME plantea:

En cuanto a las expectativas, el 47,9% prevé una mejora para el próximo año, el 43% estima que se mantendrá sin cambios y el 9% anticipa un deterioro. Sobre la posibilidad de invertir, el 57,3% considera que no es un buen momento, el 14,8% que sí lo es y el 27,9% no tiene una opinión definida o no respondió.

Días atrás, la tributarista Elisabet Piacentini, especialista en PyME, comentó a Urgente24 que los comerciantes están apuntando directamente a las ventas de navidad, el punto de mayor actividad para ellos, y su gran oportunidad para vender el stock que aún no pudieron colocar.

La actividad comercial sigue en la cuerda floja. Mientras que se vive cierta calma financiera, el consumo aún no repunta lo suficiente.

