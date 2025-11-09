LAS PERFUMERÍAS, LAS MÁS AFECTADAS
Las ventas PyME cayeron 1,4% interanual en octubre
CAME publicó el informe de ventas minoristas PyME de octubre. La actividad cayó 1,4% interanual, aunque hubo un repunte con respecto a septiembre pasado.
En la caída interanual hubo significativas diferencias entre los diferentes rubros estudiados en el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME):
Las ventas acumuladas en el año
Al décimo mes del 2025, las ventas minoristas PyME acumuladas fueron 4,2% mayores a las del mismo periodo del 2025. Sin embargo, cabe destacar que luego de los primeros meses del año, la actividad cayó fuertemente y recién en octubre hubo una mejora, aunque fue menor a octubre del 2024.
En octubre el consumo se vio favorecido por el Dia de la Madre y diferentes promociones que, según CAME, potenciaron la demanda.
Expectativas de los comerciantes PyME
El mismo informe de CAME plantea la visión de los comerciantes. De allí se desprende que las opiniones sobre el futuro de la economía y la actividad comercial son diversas.
"Respecto de la situación económica de los comercios, el 56% indicó que se mantuvo igual al año pasado y el 33% que fue peor, cinco puntos porcentuales menos que en septiembre".
Ademas, el informe agrega:
"Los comercios destacaron mayores costos operativos, baja rentabilidad y escaso acceso al financiamiento. Predomina la cautela en las expectativas y la baja disposición a invertir".
Con respecto al futuro, CAME plantea:
Días atrás, la tributarista Elisabet Piacentini, especialista en PyME, comentó a Urgente24 que los comerciantes están apuntando directamente a las ventas de navidad, el punto de mayor actividad para ellos, y su gran oportunidad para vender el stock que aún no pudieron colocar.
La actividad comercial sigue en la cuerda floja. Mientras que se vive cierta calma financiera, el consumo aún no repunta lo suficiente.
