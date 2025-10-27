La menopausia es un cambio natural en las mujeres que ocurre cuando dejan de tener menstruaciones. Esto es así, generalmente, entre los 45 y los 55 años. La gente, a menudo, se refiere a este momento como “una nueva etapa en la vida” o “el gran cambio”. Ciertamente, ocurren alteraciones, incluso en el cerebro.
Estudio revela lo que la menopausia le hace a tu cerebro
Atención a estos cambios que la menopausia puede provocar en el cerebro, según nuevo estudio científico.
Durante la menopausia, uno de los cambios más significativos es que el cuerpo de la mujer produce menos estrógeno y progesterona, pero el cerebro también cambia y esas alteraciones pueden estar relacionadas con ciertos síntomas de la menopausia, según la ciencia.
Entonces, ¿Qué ocurre en el cerebro en la menopausia? ¿Cómo la menopausia afecta la salud mental de las mujeres? ¿Cuáles son los síntomas cognitivos de la menopausia? Un nuevo estudio da pistas al respecto.
Cambios en el cerebro por la menopausia
Investigadores querían estudiar los cambios estructurales en el cerebro relacionados con la menopausia y si estos contribuyen a los síntomas característicos de esta etapa de la vida.
El estudio fue realizado como parte de un proyecto del Laboratorio BRAVE de la Facultad de Ciencias del Comportamiento y del Cerebro de la Universidad de Ciencias de la Salud de Ponce (Puerto Rico)
El equipo llevó adelante una revisión bibliográfica y encontró evidencia de que durante la menopausia se produce una disminución del volumen de materia gris en el cerebro, detalla Medical News Today.
"Estas pérdidas volumétricas se han vinculado con un deterioro del rendimiento cognitivo, en particular en la memoria verbal y visoespacial", explica The Menopause Society.
Los investigadores también encontraron estudios que relacionaban la menopausia y el aumento de las hiperintensidades de la sustancia blanca cerebral, siendo más frecuente en mujeres con menopausia precoz o con sofocos frecuentes.
La hiperintensidad de la sustancia blanca usualmente indica tejido dañado, comúnmente por la reducción del flujo sanguíneo.
Según The Menopause Society "estas lesiones pueden provocar síntomas neurológicos como deterioro cognitivo, problemas de equilibrio y cambios de humor, y se asocian con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular y demencia".
El cerebro puede reorganizarse
La buena noticia es que, los investigadores también encontraron estudios que sugerían que el cerebro puede reorganizarse y lograr una recuperación parcial del volumen de materia gris después de la menopausia.
“Este tipo de trabajo resalta la necesidad de continuar explorando la relación entre el cerebro y la menopausia, particularmente su conexión con los síntomas cognitivos, emocionales y conductuales que experimentan las mujeres durante esta etapa”, afirma Angélica Rodríguez, estudiante de doctorado en Psicología de la Universidad de Ciencias de la Salud de Ponce en Puerto Rico.
Por su parte, la Dra. Stephanie Faubion, directora médica de la Sociedad de la Menopausia dijo: “Esperamos que estos datos conduzcan a una mejor comprensión de los factores subyacentes a algunos de los problemas cognitivos que experimentan las mujeres durante la transición menopáusica, para que podamos identificar terapias eficaces”.
