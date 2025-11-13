urgente24
RESUMEN AUDIOVISUAL 13/11

Sátira a Milei en TV de USA: operarios rompieron caño de gas; Alconada ataca de nuevo

Feroz sátira al presidente Milei en la TV de USA: Rompé Pepe!!! Operarios rompieron caño de gas en Caballito; Hugo Alconada Mon ataca de nuevo

13 de noviembre de 2025 - 19:12
Hayden Davis y Javier Milei.

Hayden Davis y Javier Milei. 

1-Rompé Pepe!!! Versión 2025

‍Operarios que trabajaban en la red de alumbrado impactaron contra caños de Metrogas, provocando un incendio con llamas de más de 12 metros en el barrio porteño de Caballito.

El siniestro ocurrió en la esquina de Riglos y Formosa, cerca del centro comercial de la zona.

Dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales cercanos

2-Hugo Alconada Mon ataca de nuevo

El periodista de investigación del diario La Nación sigue de cerca el caso $LIBRA, que involucra al presidente Javier Milei y su hermana Karina.

Insiste en que hubo pagos simultáneos entre Hayden Davis y los posteos presidenciales que promocionaban la polémica meme coin.

Además, asegura que es falsa la versión de Milei sobre haber difundido un código alfanumérico obtenido de Internet, ya que los 44 dígitos nunca estuvieron publicados de forma pública en la red.

3-Feroz sátira contra Milei en la TV de USA

Un presentador de TV estadounidense criticó duramente que Donald Trump decida apoyar a Argentina con un préstamo millonario, mientras Washington permanece cerrado desde hace más de un mes.

La Corte Suprema de EE.UU. debió obligar a la Casa Blanca a autorizar el pago de tickets de comida para los indigentes, en medio de una creciente crisis social.

La polémica crece en torno a las prioridades del gobierno norteamericano.

