Sátira a Milei en TV de USA: operarios rompieron caño de gas; Alconada ataca de nuevo

Además, asegura que es falsa la versión de Milei sobre haber difundido un código alfanumérico obtenido de Internet, ya que los 44 dígitos nunca estuvieron publicados de forma pública en la red.

3-Feroz sátira contra Milei en la TV de USA

Un presentador de TV estadounidense criticó duramente que Donald Trump decida apoyar a Argentina con un préstamo millonario, mientras Washington permanece cerrado desde hace más de un mes.

La Corte Suprema de EE.UU. debió obligar a la Casa Blanca a autorizar el pago de tickets de comida para los indigentes, en medio de una creciente crisis social.

La polémica crece en torno a las prioridades del gobierno norteamericano.