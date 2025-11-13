urgente24
Para Patricia Bullrich "La Argentina será enorme"

“Argentina será enorme” fu la reacción de Patricia Bullrich al acuerdo de libre comercio entre la Argentina y USA. Destacó además la gestión del canciller Pablo Quirno.

13 de noviembre de 2025 - 19:35
Patricia Bullrich, elogió el acuerdo con USA

FOTO: (ARCHIVO)/NA.

La ministra de Seguridad y senadora electa de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, sostuvo el jueves (13/11) que " Argentina será enorme” a partir del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

En ese orden agregó

Lo que estamos logrando en materia de cooperación, comercio y libertad es increíble. Argentina será enorme. Tremendo, Pablo Quirno Lo que estamos logrando en materia de cooperación, comercio y libertad es increíble. Argentina será enorme. Tremendo, Pablo Quirno

Así se expresó Bullrich desde sus redes sociales al destacar la gestión del canciller argentino.

image
Acuerdo marco publicado por la Casa Blanca

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de la Argentina, Javier Milei, anunciaron la creación de un Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos, con el objetivo de fortalecer la relación económica bilateral, fomentar la apertura de mercados y promover la cooperación en áreas estratégicas.

