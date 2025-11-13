La ministra de Seguridad y senadora electa de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, sostuvo el jueves (13/11) que " Argentina será enorme” a partir del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.
DESPUÉS DEL ACUERDO
Para Patricia Bullrich "La Argentina será enorme"
“Argentina será enorme” fu la reacción de Patricia Bullrich al acuerdo de libre comercio entre la Argentina y USA. Destacó además la gestión del canciller Pablo Quirno.
En ese orden agregó
Así se expresó Bullrich desde sus redes sociales al destacar la gestión del canciller argentino.
Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de la Argentina, Javier Milei, anunciaron la creación de un Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos, con el objetivo de fortalecer la relación económica bilateral, fomentar la apertura de mercados y promover la cooperación en áreas estratégicas.
Más noticias en Urgente24
Mundial 2026: Italia y Alemania complicados, Bélgica y Portugal casi adentro
Chiqui Tapia lo frena en AFA pero Verón avanza en Miami con un megaproyecto deportivo
La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una tarde
La miniserie que la crítica aplaude y el público convirtió en furor
Bendita se rearma de cara a la salida de Beto Casella: Quién se sumará al programa