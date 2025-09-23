El ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán, estuvo en Catamarca como gesto de acercamiento hacia las provincias. Durante la tarde del martes (23/09) se reunió con dirigentes y candidatos locales de La Libertad Avanza, allí estuvieron el diputado provincial Adrián Brizuela; la titular de la Regional NOA de ANSES, Miriam Juárez; y el presidente de LLA en la provincia, Federico Lencina.
RECORRIDA ANTES DE OCTUBRE
Lisandro Catalán llegó a Catamarca para "gestionar" el apoyo de Jalil
En Catamarca, Lisandro Catalán afirmó que "la relación con las provincias sigue vigente" y que el diálogo con los gobernadores "nunca se cortó".
Avanzado el día almorzó con el gobernador Raúl Jalil, pero evitó dar detalles de lo conversado, de todas maneras, señaló. "Estuvimos hablando un poco de la Argentina que se viene".
Elecciones de octubre
El ministro expresó su optimismo sobre las próximas elecciones, para las que resaltó "el armado prolijo y los buenos candidatos que representan el proyecto de país del presidente".
"Estoy encantado de poder estar con nuestros candidatos para el 26 de octubre. El partido está haciendo una muy buena elección en Catamarca, como en todo el país".
"El encuentro permitió profundizar el vínculo en línea con los objetivos de nuestro Gobierno y con la visión y prioridades que compartimos"
Recorrida
El titular de Interior recorrió la ampliación de la Estación Transformadora Pantanillo y la Algodonera del Valle y Confcat, plantas que calificó de "ejemplo de inversión privada que impulsa la capacidad productiva, la modernización y la dinamización regional"
