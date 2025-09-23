urgente24
RECORRIDA ANTES DE OCTUBRE

Lisandro Catalán llegó a Catamarca para "gestionar" el apoyo de Jalil

En Catamarca, Lisandro Catalán afirmó que "la relación con las provincias sigue vigente" y que el diálogo con los gobernadores "nunca se cortó".

Lisandro Catalán y Guillermo Francos.&nbsp;

El ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán, estuvo en Catamarca como gesto de acercamiento hacia las provincias. Durante la tarde del martes (23/09) se reunió con dirigentes y candidatos locales de La Libertad Avanza, allí estuvieron el diputado provincial Adrián Brizuela; la titular de la Regional NOA de ANSES, Miriam Juárez; y el presidente de LLA en la provincia, Federico Lencina.

Avanzado el día almorzó con el gobernador Raúl Jalil, pero evitó dar detalles de lo conversado, de todas maneras, señaló. "Estuvimos hablando un poco de la Argentina que se viene".

Catalán en igual orden, agregó

Se está poniendo en valor el proyecto del presidente de la Nación con un armado muy sólido, con muy buenos candidatos, muy ordenados. No tengo dudas de que van a ser buenos representantes del proyecto de país que el presidente viene llevando adelante desde hace dos años, un proceso de transformación

Elecciones de octubre

El ministro expresó su optimismo sobre las próximas elecciones, para las que resaltó "el armado prolijo y los buenos candidatos que representan el proyecto de país del presidente".

Lisandro Catal&aacute;n durante la vista que despleg&oacute; en Catamarca

Más adelante sumó

"Estoy encantado de poder estar con nuestros candidatos para el 26 de octubre. El partido está haciendo una muy buena elección en Catamarca, como en todo el país".

El ministro resaltó que

El encuentro permitió profundizar el vínculo en línea con los objetivos de nuestro Gobierno y prioridades que compartimos

En su cuenta de X el funcionario posteó

"El encuentro permitió profundizar el vínculo en línea con los objetivos de nuestro Gobierno y con la visión y prioridades que compartimos"

Recorrida

El titular de Interior recorrió la ampliación de la Estación Transformadora Pantanillo y la Algodonera del Valle y Confcat, plantas que calificó de "ejemplo de inversión privada que impulsa la capacidad productiva, la modernización y la dinamización regional"

