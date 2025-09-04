Los edulcorantes artificiales vuelven a estar en el centro de la polémica. Numerosos estudios ya han advertido sobre sus posibles efectos adversos, incluido mayor riesgo de desarrollar cáncer. Incluso la Organización Mundial de la Salud se ha mostrado preocupada. Ahora, una nueva investigación, alerta sobre un riesgo oculto de los sustitutos del azúcar en el cerebro: lo envejecen.
¡OJO!
Estudio advierte que los edulcorantes artificiales envejecen el cerebro: ¿Cuántos años?
La salud del cerebro puede verse seriamente afectada por algunos edulcorantes artificiales, incluso en personas menores de 60 años, según estudio.
¿Cómo afectan los edulcorantes artificiales?
Los edulcorantes artificiales son sustancias que se utilizan en lugar de endulzantes con azúcar o alcoholes de azúcar.
La mayoría de los edulcorantes no tienen calorías y generalmente se consideran seguros, sin embargo, estudios han advertido sobre posibles efectos indeseados.
Recientemente, un estudio ha encontrado que los edulcorantes artificiales podrían afectar negativamente el cerebro al acelerar su envejecimiento.
Los investigadores hicieron seguimiento a más de 12 mil personas, con una edad promedio de 52 años, quienes respondieron cuestionarios dietéticos al comienzo del estudio.
En concreto, los investigadores rastrearon siete edulcorantes artificiales: aspartamo, sacarina, acesulfamo-K, eritritol, xilitol, sorbitol y tagatosa.
Estos sustitutos del azúcar se encuentran comúnmente en alimentos ultraprocesados como agua saborizada, refrescos, bebidas energéticas, yogur y postres bajos en calorías.
Ahora bien, los investigadores compararon el consumo de edulcorantes con el desempeño de los voluntarios en pruebas de memoria, lenguaje y habilidades de pensamiento.
Edulcorantes y envejecimiento cerebral
El estudio descubrió que el envejecimiento cerebral de los participantes que consumieron más edulcorantes fue hasta 1,6 años mayor.
“Las personas que consumieron la mayor cantidad de edulcorantes bajos en calorías o sin calorías mostraron un deterioro cognitivo global un 62 % más rápido que quienes consumieron la menor cantidad", dijo la autora principal del estudio, la Dra. Claudia Kimie Suemoto, profesora asociada de geriatría y directora del Biobanco de Estudios sobre el Envejecimiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo en Brasil. Reseña CNN.
Esto "equivale a 1,6 años de envejecimiento cerebral”, detalló.
Mientras, “los participantes del nivel medio presentaron una tasa de deterioro cognitivo global un 35 % más rápida —lo que equivale a aproximadamente 1,3 años de envejecimiento— que quienes consumieron la menor cantidad de estos edulcorantes”, afirmó.
Pero no todos los edulcorantes artificiales tuvieron el mismo resultado. La tagatosa fue el único sustituto del azúcar que no se relacionó con el deterioro cognitivo.
Finalmente, pese a los hallazgos, los investigadores indicaron que hacen falta más estudios.
“El estudio es solo observacional; no puedo afirmar que los edulcorantes artificiales causen deterioro cognitivo. Sin embargo, sabemos que estos edulcorantes se asocian con peores trayectorias cognitivas”, dijo Suemoto.
El estudio se publica en la revista Neurology.
Otros estudios
Es importante destacar otros hallazgos sobre posibles efectos adversos de los edulcorantes en la salud:
- En 2023, la Organización Mundial de la Salud anunció que el aspartamo era “posiblemente cancerígeno para los humanos" tras establecer que hay "evidencia limitada" sobre su carcinogenicidad en los seres humanos.
- En 2024, una investigación de la Clínica Cleveland vinculó al eritritol con mayor probabilidad de formación de coágulos sanguíneos y riesgos cardíacos.
- En 2025, un estudio de la Universidad de Colorado en Boulder sugiere que este popular edulcorante afecta de varias formas al cerebro y podría aumentar el riesgo de sufrir un derrame cerebral.
-----------
