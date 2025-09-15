Los últimos momentos antes del accidente de Thiago Medina: "Hubo una discusión y él..."

Thiago Medina, rostro conocido por su paso por Gran Hermano 2022, libra actualmente la batalla más importante de su existencia. Lejos de los reflectores y las cámaras que una vez lo acompañaron, el joven de 22 años permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, después de protagonizar un terrible accidente vial que sacudió tanto a sus seguidores como a quienes lo conocen íntimamente.
El calendario marca el viernes 12 de septiembre como una fecha que quedará grabada en la memoria de la familia Medina. Ese día, lo que comenzó como una jornada común se transformó en una pesadilla cuando su moto colisionó de manera violenta, dejando al ex participante del reality con múltiples fracturas y politraumatismos.
Sin embargo, detrás de este trágico episodio, parece ser que, se esconde una historia que recién ahora sale a la luz, revelando los momentos previos que antecedieron al siniestro.
Según trascendió en el programa Puro Show (El Trece), los acontecimientos de esa noche estuvieron marcados por la tensión y los desencuentros. Thiago había estado en la vivienda de Daniela Celis, su expareja y madre de sus pequeñas gemelas Aimé y Laia, cuando una discusión entre ambos escaló hasta el punto de provocar su abrupta partida.
¿Hubo una discusión previa al accidente?
"Esa noche se juntaron Daniela y Thiago, parece que hubo una discusión y él se fue con la moto de allí", comenzaron diciendo en el programa televisivo.
La desesperación de Daniela por restablecer el contacto tras la pelea se convirtió en una persecución telefónica que, lamentablemente, no obtuvo respuesta. "Ella insistió, insistió, insistió, hasta que finalmente la atendieron y ahí se enteró de que había tenido un accidente", detallaron desde la producción, evidenciando cómo la preocupación de la ex pareja se materializó en la confirmación de sus peores temores.
La magnitud del impacto fue tal que la información del siniestro circuló rápidamente entre quienes conforman su círculo íntimo. En el hospital, los médicos reconocieron inmediatamente al joven, pero enfrentaron un obstáculo inesperado, la imposibilidad de desbloquear su dispositivo móvil o establecer comunicación directa con sus allegados.
Familia y seguidores rezan por la recuperación de Thiago Medina
Fue entonces cuando la cadena de contactos llevó a Romina Urigh, exfuncionaria municipal, quien se convirtió en el puente entre el hospital y la familia. Al recibir la llamada y posteriormente contactar a Daniela, la situación se tornó aún peor. "Daniela ya la atiende llorando porque se había enterado por esto que había pasado", revelaron, mostrando el devastador momento en que la realidad golpeó a la madre de las gemelas.
Las intervenciones quirúrgicas no se hicieron esperar. Los especialistas trabajaron sin parar para estabilizar su condición, realizando procedimientos complejos que incluyeron la extirpación del bazo, órgano gravemente comprometido por las lesiones sufridas durante el accidente.
Mientras tanto, familiares, amigos y seguidores mantienen la esperanza, aguardando noticias alentadoras sobre la evolución, y piden a todos cadena de oración por el joven.
