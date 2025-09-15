Los últimos momentos antes del accidente de Thiago Medina: "Hubo una discusión y él..."

La desesperación de Daniela por restablecer el contacto tras la pelea se convirtió en una persecución telefónica que, lamentablemente, no obtuvo respuesta. "Ella insistió, insistió, insistió, hasta que finalmente la atendieron y ahí se enteró de que había tenido un accidente", detallaron desde la producción, evidenciando cómo la preocupación de la ex pareja se materializó en la confirmación de sus peores temores.

La magnitud del impacto fue tal que la información del siniestro circuló rápidamente entre quienes conforman su círculo íntimo. En el hospital, los médicos reconocieron inmediatamente al joven, pero enfrentaron un obstáculo inesperado, la imposibilidad de desbloquear su dispositivo móvil o establecer comunicación directa con sus allegados.

Familia y seguidores rezan por la recuperación de Thiago Medina

Fue entonces cuando la cadena de contactos llevó a Romina Urigh, exfuncionaria municipal, quien se convirtió en el puente entre el hospital y la familia. Al recibir la llamada y posteriormente contactar a Daniela, la situación se tornó aún peor. "Daniela ya la atiende llorando porque se había enterado por esto que había pasado", revelaron, mostrando el devastador momento en que la realidad golpeó a la madre de las gemelas.

Las intervenciones quirúrgicas no se hicieron esperar. Los especialistas trabajaron sin parar para estabilizar su condición, realizando procedimientos complejos que incluyeron la extirpación del bazo, órgano gravemente comprometido por las lesiones sufridas durante el accidente.

Mientras tanto, familiares, amigos y seguidores mantienen la esperanza, aguardando noticias alentadoras sobre la evolución, y piden a todos cadena de oración por el joven.

