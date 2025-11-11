Asesinaron a un CEO millonario que obligaba a sus empleados a hacer 500 flexiones como castigo

Embed - TUSHAR ATRE 01/29/20 UPDATED VIDEO

Sam Borghese, otro exempleado, declaró que Atre "presionaba muy fuerte" y que muchos le tenían miedo. La tensión explotó el 1 de octubre de 2019, cuando Charters, su cuñado Stephen Lindsay, su hermano Kurtis Charters y Joshua Camps irrumpieron armados en la mansión del empresario.

La noche del crimen

Los acusados creían que Atre guardaba un millón de dólares en una caja fuerte. Lo secuestraron, lo llevaron a una plantación de cannabis, lo ataron con precintos y lo golpearon brutalmente. Camps confesó que lo apuñaló en el cuello y luego le disparó varias veces con un rifle AR-15. "Sabía que no iba a sobrevivir mucho más", declaró ante el tribunal.

image

Lindsay y Kurtis Charters fueron condenados a cadena perpetua. Kaleb Charters y Camps siguen detenidos esperando sentencia.

