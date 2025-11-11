Un crimen que conmocionó a Santa Cruz, California, volvió a estar bajo los reflectores por los impactantes testimonios que surgieron durante el juicio. Tushar Atre, el CEO millonario del rubro tecnológico y del cannabis, fue asesinado en 2019 por cuatro de sus propios empleados, quienes lo secuestraron durante un intento de robo.
Asesinaron a un CEO millonario que obligaba a sus empleados a hacer 500 flexiones como castigo
El CEO de una empresa de tecnología sometía a sus trabajadores a humillaciones constantes. Lo secuestraron y mataron durante un robo en California.
Ahora, las declaraciones revelaron el infierno laboral que vivían bajo sus órdenes.
Un ambiente de terror y amenazas constantes de un CEO retorcido
Kaleb Charters, uno de los acusados y exmiembro de la Guardia Nacional, relató ante el jurado cómo Atre los sometía a castigos degradantes. En una ocasión, por haber perdido las llaves de un vehículo apodado "Monster Truck", el jefe los obligó a hacer 500 flexiones de corrido. "Ustedes están en el Ejército. Hagan 500 flexiones", les gritó furioso. Este episodio ocurrió apenas dos meses antes del brutal crimen.
Otros empleados confirmaron que el clima laboral era insostenible. Según las declaraciones, Atre gritaba, humillaba y amenazaba con no pagar los sueldos si no se cumplían sus exigencias. El detective Ethan Rumrill aseguró que "los humillaban delante de todos", y algunos trabajadores llegaron a fantasear, en tono de broma, con robarle o hacerle daño.
Sam Borghese, otro exempleado, declaró que Atre "presionaba muy fuerte" y que muchos le tenían miedo. La tensión explotó el 1 de octubre de 2019, cuando Charters, su cuñado Stephen Lindsay, su hermano Kurtis Charters y Joshua Camps irrumpieron armados en la mansión del empresario.
La noche del crimen
Los acusados creían que Atre guardaba un millón de dólares en una caja fuerte. Lo secuestraron, lo llevaron a una plantación de cannabis, lo ataron con precintos y lo golpearon brutalmente. Camps confesó que lo apuñaló en el cuello y luego le disparó varias veces con un rifle AR-15. "Sabía que no iba a sobrevivir mucho más", declaró ante el tribunal.
Lindsay y Kurtis Charters fueron condenados a cadena perpetua. Kaleb Charters y Camps siguen detenidos esperando sentencia.
