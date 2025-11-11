Viaje a tierra de amigos: Diego Santilli y Rogelio Frigerio se reunen en Paraná

Ese día Torres advirtió que "Presupuesto tiene que haber" y que trabajarán en ese sentido, pero aclaró que debe ser un "presupuesto federal, que le quite el pie encima a laproducción y al trabajo". "Para eso hay que trabajarlo. Para comprometerse a acompañar algo, uno tiene que estudiarlo y obviamente proponer", remarcó.

Jalil, por su parte, llevó un temario local, que incluyó obra pública en la provincia, el traspaso de la empresa YMAD y la situación de las empresas textiles, jaqueadas por la apertura de importaciones.

Diálogo a cambio de algo

Los gobernadores tienen una agenda de reclamos pendiente, entre los que se destacan laobra pública, el estado de las rutas nacionales y el desplome de las transferencias a sus distritos. También cuestiones como el nuevo esquema de distribución del impuesto a los combustibles, cuyo proyecto de ley duerme la siesta de los justos en el Congreso.

Jorge Macri, jefe de Gobierno, junto al ministro de Economía, Luis Caputo

Jorge Macri con Luis Caputo

El marte (11/11) el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se reunió con Luis Caputo. La Ciudad reclama una deuda de $274.000 millones en concepto de fondos coparticipables, luego del acuerdo entre ambos estados ocurrido el año pasado, cuando la Corte Suprema hizo lugar a una cautelar gestión de CABA. Macri exige que los fondos se incluyan en el Presupuesto 2026 como condición para apoyar el texto.

