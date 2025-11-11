Diego Santilli viajará a el miécoles (12/11) a Entre Ríos como gesto de acercamiento hacia los gobernadores. En Paraná se reunirá con el mandatario aliado Rogelio Frigerio. A todo esto, el jueves, recibirá en la Casa Rosada al salteño Gustavo Sáenz..
EMPEZAR CON EL´PIE DERECHO´
Viaje a tierra de amigos: Diego Santilli y Rogelio Frigerio se reunen en Paraná
Santilli y Frigerio compartieron foros del PRO. El ministro abrirá las rondas de conversaciones con los gobernadores en Paraná.
Será la primera parada de un tour más extenso, que tendría a otros distritos de buena sintonía con la Casa Rosada como los titulares del Chaco, Mendoza y San Luis.
Un día después del desembarco en Entre Ríos, señala el medio Ámbito, el funcionario recibirá en Balcarce 50, al salteño Gustavo Sáenz. de quien el gobienro espera su respaldo para sacar las reformas que necesita desde el Congreso.
Fuera de los viajes en agenda Santilli abrió la ronda de conversaciones oficiales con los hombres del interior. Lo hizo el viernes pasado, al recibir por separado al chubutense Ignacio Torres y al catamarqueño Raúl Jalil. Ambos se mostraron cercanos al diálogo
Ese día Torres advirtió que "Presupuesto tiene que haber" y que trabajarán en ese sentido, pero aclaró que debe ser un "presupuesto federal, que le quite el pie encima a laproducción y al trabajo". "Para eso hay que trabajarlo. Para comprometerse a acompañar algo, uno tiene que estudiarlo y obviamente proponer", remarcó.
Jalil, por su parte, llevó un temario local, que incluyó obra pública en la provincia, el traspaso de la empresa YMAD y la situación de las empresas textiles, jaqueadas por la apertura de importaciones.
Diálogo a cambio de algo
Los gobernadores tienen una agenda de reclamos pendiente, entre los que se destacan laobra pública, el estado de las rutas nacionales y el desplome de las transferencias a sus distritos. También cuestiones como el nuevo esquema de distribución del impuesto a los combustibles, cuyo proyecto de ley duerme la siesta de los justos en el Congreso.
Jorge Macri con Luis Caputo
El marte (11/11) el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se reunió con Luis Caputo. La Ciudad reclama una deuda de $274.000 millones en concepto de fondos coparticipables, luego del acuerdo entre ambos estados ocurrido el año pasado, cuando la Corte Suprema hizo lugar a una cautelar gestión de CABA. Macri exige que los fondos se incluyan en el Presupuesto 2026 como condición para apoyar el texto.
