Error histórico? La insólita razón por la que Mbappé dejó el Real Madrid

Y por último confesó algo del jugador: “Mi rodilla va bien, me voy recuperando al 100 por ciento. He tenido la suerte de encontrar el diagnóstico correcto cuando vine a París. No sabía por qué me dolía, por qué esos dolores, y saberlo es una primera etapa para curarse.”

Si lo que cuenta Daniel Riolo es realmente cierto entonces estamos hablando de uno de los errores médicos más grandes de la historia del fútbol mundial.

image A Eduardo Camavinga le habría sucedido lo mismo en su tobillo según L´Equipe.

Camavinga habría sufrido lo mismo

Según el medio frances L´Equipe Eduardo Camavinga habría sufrido lo mismo que Mbappé. El mediocampista se lesionó el tobillo derecho en diciembre, y los médicos del Real Madrid le habrían hecho la resonancia magnetica en el tobillo izquierdo. Una verdadera verguenza qeu podría dejar mal parado a todo el histórico club, ya que ante el primer error de este tipo los médicos deberían haber sido despedidos.

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