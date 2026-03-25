Kylian Mbappé se lesionó su rodilla izquierda en diciembre de 2025. Luego de eso decidió marcharse a hacer su recuperación a París, y no hacerla en el Real Madrid. Ahora sale a la luz por un periodista francés cual fue el motivo verdadero por el cual el francés no hizo su recuperación en el Real Madrid.
SE RECUPERA EN PARÍS
Error histórico? La insólita razón por la que Mbappé dejó el Real Madrid
El periodista Daniel Riolo reveló que Real Madrid habría analizado la rodilla equivocada de la estrella francesa Mbappé.
Kylian Mbappé: Real Madrid erró su diagnóstico
Luego de la lesión los resultados que le hizo el Real Madrid habrían sido alentadores, y el jugador volvió a las canchas rápidamente, pero con algunos dolores. La realidad de sus dolores en su pierna es que se había esguinzado la rodilla izquierda, y en Madrid le analizaron la derecha. Increíble.
Esto lo confirmó el periodista francés Daniel Riolo de RMC Sports de Francia. No solo confirmó el error garrafal del club, sino el enojo del jugador y de paso lo mató al Real Madrid. El periodista repartió para todos lados y justificó la decisión del jugador de irse a Francia a recuperarse.
Daniel Riolo arrancó diciendo: “Se nos había dicho que el viaje de Mbappé a París era porque había muchos lesionados, pero yo puedo decir que fue porque el diagnóstico sobre la rodilla de Mbappé fue catastrófico, un error absolutamente mayúsculo. Lo que se dice en los círculos autorizado es que el error fue absolutamente enorme. Real Madrid auscultaron la rodilla equivocada.”
Luego siguió tirando leña al fuego: “Para el Real Madrid es una vergüenza total lo que ha pasado, creo que hemos evitado lo peor para Mbappé. Él estuvo enojado porque jugó algunos partidos con dolores y eso era por los fallidos estudios que le hicieron.”
Y por último confesó algo del jugador: “Mi rodilla va bien, me voy recuperando al 100 por ciento. He tenido la suerte de encontrar el diagnóstico correcto cuando vine a París. No sabía por qué me dolía, por qué esos dolores, y saberlo es una primera etapa para curarse.”
Si lo que cuenta Daniel Riolo es realmente cierto entonces estamos hablando de uno de los errores médicos más grandes de la historia del fútbol mundial.
Camavinga habría sufrido lo mismo
Según el medio frances L´Equipe Eduardo Camavinga habría sufrido lo mismo que Mbappé. El mediocampista se lesionó el tobillo derecho en diciembre, y los médicos del Real Madrid le habrían hecho la resonancia magnetica en el tobillo izquierdo. Una verdadera verguenza qeu podría dejar mal parado a todo el histórico club, ya que ante el primer error de este tipo los médicos deberían haber sido despedidos.
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