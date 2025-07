Telefe en problemas: Jugadores de Gran Hermano denuncian al canal por malos tratos

La otra cara de Telefe: exclusiones, favoritismos y lágrimas

Otra que no se guardó nada fue Keila Sosa, de la última edición. Dijo que la sacaban de las fotos grupales a propósito porque se fue de la casa antes de tiempo: "Fue muy incómodo. Me sentí menos. Me puse a llorar, hablé con producción y me dijeron que era cosa de la revista Gente, pero la decisión fue del equipo de GH". Y hay más, porque el día de la final la separaron del resto: "Me mandaron al SUM. Siempre nos corren. A algunos los favorecen y a otros ni bola. Eligen a dedo", soltó enojada.