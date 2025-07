San Lorenzo no tiene paz: Doble escándalo con un dirigente y demanda de un exjugador

“Firmé el contrato con Casas. Ese millón entró al club. Ya le pedí al secretario que pase por CD como corresponde”, completó, desligándose así de cualquier operación que no haya tenido su participación directa.

Como cierre, señaló que solicitó al secretario del club que eleve a la Comisión Directiva la rescisión del contrato con Casas para su análisis formal. De cara a la próxima reunión dirigencial, expresó su deseo de que se trate el tema por los canales institucionales previstos.

San Lorenzo no tiene paz: la demanda de Francisco Fydriszewski contra el club

En medio de toda esta situación, el delantero Francisco Fydriszewski, que pasó sin pena ni gloria y se fue en malos términos, le reclama ahora un millón de dólares al club de Boedo.

El atacante rosarino de 32 años disputó apenas cuatro partidos oficiales con esta camiseta en el 2024, acumuló sólo 96 minutos y se marchó por la puerta de atrás. Es que, desde el aspecto deportivo, será recordado simplemente por el penal fallado sobre la hora cuando “la picó” en el empate 1-1 frente a Godoy Cruz en Mendoza.

Francisco Fydriszewski le reclama un millón de dólares a San Lorenzo

El experimentado delantero surgido en Newell´s inició acciones legales contra el “Cuervo”, un mes después de su salida de la entidad azulgrana. Al mismo tiempo, Barcelona de Ecuador también solicita dos millones de dólares que supuestamente le debe el “Matador” por aquella transacción llevada a cabo a mediados del 2024. Su aventura en Boedo solamente duró seis meses, ya que en diciembre pasado rescindió el vínculo de manera anticipada luego de la polémica ante el “Tomba”.

Primero, “Fran” presentó una denuncia ante Futbolistas Argentinos Agremiados por falta de pago, que el club resolvió rápidamente. Pero el conflicto no terminó ahí: el jugador decidió exigir una compensación económica de un millón de dólares, argumentando incumplimientos contractuales y perjuicios derivados de su situación profesional.

Los inconvenientes con el atacante rosarino ocurren en medio de los problemas financieros de todo tipo en San Lorenzo: deudas con algunos jugadores que pasaron por el club en el último lustro, inhibiciones de la FIFA, obstáculos para cerrar refuerzos y demás. Por ejemplo, se cayó el fichaje de Leandro Allende desde Quilmes, justamente el primer adversario oficial en este segundo semestre del 2025, en el marco de los 16avos de final de la Copa Argentina.

¿Qué es lo que necesita Moretti para regresar a la presidencia de San Lorenzo?

El contexto no está dado para que tome nuevamente sus funciones, las cuales dejó por motivo de una licencia que se dio tras la presunta coima por un futbolista de inferiores. Además, su retorno traería varios conflictos a puerta.

Es que en caso de darse su regreso, deben devolverle la firma y sacársela a Julio Lopardo (incluye el tema bancos, contratos, entre otras cosas), sino también que su vuelta debe ser aprobada por la Comisión Directiva.

La realidad indica que Marcelo Moretti no tendría esos votos, por ello, se jacta de que eso no hace falta, aunque el resto de los dirigentes dicen que debe ser así. En el estatuto hay artículos que benefician a ambas partes, pero hay un punto claro y es el que frenó al dirigente. Cualquier directivo, en la primera reunión de CD con Moretti, puede pedir votar su destitución y es algo que el protagonista no está dispuesto a afrontar.

La licencia de Marcelo Moretti

Marcelo Moretti debió tomar licencia como titular de la entidad de Boedo tras ser filmado en una cámara oculta recibiendo, supuestamente, dinero de la madre de un futbolista, según informó TL9 informa.

La fecha expuesta por Tomás Méndez, conductor del programa de Canal 9, es extraña igualmente. 22 de febrero de 2023 expresó Méndez que fue el momento del video con cámara oculta. Tony Arrighi de TyC Sports, señaló que sería de abril de 2024 igualmente.

Moretti, dejó de ser vocal a fines de 2021 y comenzó a ser presidente a fines de 2023, por lo que si esto fuese así, sería en su etapa como candidato. De igual manera, Marcelo Moretti en una conversación telefónica, se refiere a sí mismo como “presidente” (por lo que hubo error de Méndez y efectivamente fue en 2024).

Video del escándalo con Marcelo Moretti

“Se acaba el clientelismo, se acaba el amiguismo, se acaba el club de amigos, se acaba que juegue el hijo de tal, con Moretti se acaban los kioscos”, declaró Marcelo Moretti en plena campaña en una entrevista con el periodista partidario Agustín Muzzupappa.

En cuanto al video expuesto por Tomás Méndez en Canal 9, se viralizó rápidamente en redes sociales.

Primero hay una conversación telefónica con la madre de un futbolista, que le dice que le dará dinero y en principio arreglan los montos.

Luego, se lleva a cabo la reunión en donde también estaba Francisco Sánchez Gamino (quien asumió como Director de Estudios para la Planificación Estratégica de Análisis y Estudios de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nacional en octubre de 2024). Éste último, fue desplazado por el Gobierno Nacional.

En una primera instancia, la madre del futbolista, le daría 20 mil dólares. “Yo te pido que me lo fiches”, le pide la madre del jugador en varias ocasiones y Moretti asiente que así será.

Lo preocupante, es si esto, es una práctica común en los clubes de fútbol.

