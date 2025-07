Todo Boca está hablando de lo que pasó entre Exequiel Zeballos y Barinaga

Un ejercicio tan simple como elemental que se enseña en las escuelitas de fútbol: el delantero debe eludir a su marcador y definir. Si el defensor recupera la pelota, el que ataca es él.

Kevin Zenón pudo con Lautaro Blanco, Lucas Janson falló ante Ayrton Costa, Miguel Merentiel no logró deshacerse de Lautaro Di Lollo (quien hasta se animó y condujo la pelota, dejó desparramado a Agustín Marchesín y convirtió...).

No obstante, el duelo que más llamó la atención del público fue el de Exequiel Zeballos contra Juan Barinaga. El Changuito tiró una "elástica", se fue abriendo para su zurda, luego recortó al estilo Cristiano Ronaldo, tiró una de sus típicas "bicicletas" -humilando completamente al ex Belgrano de Córdoba- y definió con pierna derecha ante Marchesín.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TermitoBostero/status/1940521611230433503&partner=&hide_thread=false Si no le van a pegar una patada en el orto, pónganle 20 psicólogos a Zeballos porque evidentemente si problema no es futbolístico, sino mental. pic.twitter.com/HNxTjn4ey0 — Termito Bostero (@TermitoBostero) July 2, 2025

La gente quedó sorprendida y se preguntó por qué Zeballos no logra estas maniobras cada domingo. Algunos encontraron su respuesta en que en los entrenamientos no se siente la misma presión que los partidos oficiales, otros, en que la marca de Juan Barinaga no es la misma que la que puedan ofrecer otros defensores de mayor jerarquía...

"Zeballos en las prácticas es Neymar", escribió un usuario. "No puede ser lo de Zeballos, literalmente no pudo pasar a un veterinario", redactó otro citando el video en el que se deshace de Barinaga y define cruzado, comparándolo con el enfrentamiento ante Auckland City, cotejo en el que no terminó bien ni una sola jugada y pidió el cambio a los 26 minutos de comenzado el encuentro por lesión.

image.png Mundial de Clubes para el olvido para Exequiel Zeballos.

