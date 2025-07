San Lorenzo: Moretti deshoja la margarita y las juveniles castigadas por falta de ambulancia

La realidad indica que Marcelo Moretti no tendría esos votos, por ello, se jacta de que eso no hace falta, aunque el resto de los dirigentes dicen que debe ser así. En el estatuto hay artículos que benefician a ambas partes, pero hay un punto claro y es el que frenó al dirigente. Cualquier directivo, en la primera reunión de CD con Moretti, puede pedir votar su destitución y es algo que el protagonista no está dispuesto a afrontar.