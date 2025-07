Yuyito González se hartó de Fátima Florez y la llevará a la Justicia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1940018606114324783&partner=&hide_thread=false LA GUERRA ENTRE YUYITO GONZÁLEZ Y FÁTIMA FLOREZ LLEGA A LA JUSTICIA@desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/UXj21HxWSe — América TV (@AmericaTV) July 1, 2025



Tras la pregunta de un movilero al respecto de los dichos televisivos, manifestó: "Yo no puedo contestar esas groserías. Sinceramente te lo digo. Soy una señora, tengo una familia. No puedo contestar groserías de esa naturaleza". Y posteriormente reveló: "Con el tema de las injurias hay que parar verdaderamente de una vez por todas. Seriamente, porque ya no da para más".