"Te dejó Milei": El ataque de furia de Ángel de Brito contra Yuyito González

"Qué asquerosa que estuvo ayer Yuyito", comenzó diciendo luego de que la conductora se hiciera presente en el estreno por la obra teatral "La Sirenita". "Nadie quería contestar nada. Patricia Sosa no quería contestar. Mica Viciconte no querá contestar. Pero la soberbia que le vi a Yuyito González me sorprendió. Porque Yuyito, realmente, en la vida cotidiana es amorosa pero estaba con unos humos", explicó.