Adiós a Malú Kikuchi: Pionera del periodismo liberal

La entrevista

Entre los variados emprendimientos periodísticos que inventé, con suerte dispar, estuvo Edición i, que tuvo una primera etapa televisiva, en el viejo canal Plantas y Escritorios, según ironizaba Jorge Lanata, y luego una versión escrita, de la que pueden dar fe Tomás Vidal, María José Bonacifa y Guillermina Fossati.

El 16/08/2006 publicamos una entrevista a Malú, y en vez de seguir hurgando en las anécdotas prefiero reproducirla porque hace 19 años ella estaba vital, no había avanzado esa maldición de la Degeneración Macular Húmeda (DMAE), que mi padre también la padeció.

La entrevista se tituló: “Hay un público ávido de escuchar una campana que no sea la oficial”.

Y aquí va, 19 años atrás:

malu.jpg

Con Malú Kikuchi ocurre un fenómeno que nunca difundirá la prensa ‘políticamente correcta’: ella tiene un universo de seguidores cualquiera sea la experiencia periodística que emprenda. Ella ha logrado convocar a una interesante comunidad de personas que coinciden en cuestionar el gobierno de Néstor Kirchner. Un hábil estratega de la comunicación gubernamental debería considerar tener algún canal de diálogo con Malú, pero no es el caso de la Secretaría de Medios que conduce Enrique Albistur, quien prefiere aislar a los periodistas que discrepan con Kirchner, formulando una pregunta equivocada que oculta su propia pereza o torpeza: "¿Y ese cuántos puntos de rating tiene?" Malú ha aprendido a transitar las plataformas más diversas: radio, TV y ahora profundizará su experiencia en Internet. La revista EDICIÓN i la entrevistó días atrás:

CIUDAD DE BUENOS AIRES ( EDICIÓN i). Antes de ser periodista, Malú Kikuchi (María Luisa Shiboni porque en el Registro Civil no le creyeron a sus padres que Malú es un nombre en Francia, y Kikuchi porque es su apellido de casada) fue productora de dos de los conductores más importantes de los medios electrónicos argentinos: de Bernardo Neustadt y de Mariano Grondona.

‘Hora Clave’, cuando comenzó en ATC, tuvo a Malú organizando el aire de Grondona, y luego ella decidió intentar su propio ‘aire’, aprovechando una abundante agenda que había acumulado y sus muchas inquietudes.

La experiencia ha resultado satisfactoria desde lo periodístico, extenuante desde lo económico. Pero ahí sigue Malú, de lunes a viernes de 7:00 a 9:00 en Radio Colonia AM 550, y prepara una ofensiva en Internet más allá de su blog www.lacajablog.blogspot.com/ Temporariamente, la suspensión del canal Política + Economía la dejó sin TV, pero ¿hace falta abultar los costos cuando los periodistas que discrepan con Kirchner carecen de publicidad oficial y hay presión del Gobierno sobre las empresas privadas para que tampoco pauten? El comportamiento que denuncia Jorge Fontevecchia desde su periódico ‘Perfil’, Malú lo ha sufrido bastante antes.

Es respetable que Malú, en medio de la necesidad de muchos periodistas de ingresar al ‘kirchnerismo’, ella se mantuvo intransigente en sus convicciones y en sus cuestionamientos al Presidente, a sus colaboradores y a sus políticas.

El diálogo de EDICIÓN i con ella fue el siguiente:

-¿Cuál es su visión de los medios de comunicación en el gobierno de Néstor Kirchner? ¿El comportamiento de los medios ha sido diferente a lo ocurrido con Raúl Alfonsín o con Carlos Menem o con Fernando De la Rúa o con Eduardo Duhalde? ¿Se atrevería a hacer un comparativo?

-La mayoría de los medios (salvo pocas y honrosísimas excepciones) están al servicio del gobierno K. Por convicción y por conveniencia. En tiempos de Alfonsín los medios acababan de salir del Proceso, usaban la libertad con mucha moderación, había todavía bastante autocensura. Recordemos que Alfonsín se inventó, o le inventaron, un complot, en el que creyó, o le convino creer, para decretar un estado de sitio y meterse con varios ciudadanos inocentes de cualquier acusación.

Entre ellos estaban Rosendo Fraga y Horacio Rodríguez alias ‘Daniel Lupa’. No era la situación ideal para que los periodistas ejercieran una libertad total. Con Menem y De la Rúa la libertad de prensa fue absoluta. Con Duhalde hubo libertad de prensa, pero por alguna razón los opositores no se sentían totalmente cómodos, algo flotaba en el aire, algo que nunca se materializó, pero que estaba ahí.

-¿Cuál es su opinión de la publicidad oficial o con fondos del Estado? ¿Cuál cree Ud. sería el mecanismo más apropiado para canalizar la pauta publicitaria gubernamental?

-El gobierno K usa la publicidad oficial (nuestra plata) para premiar, comprar o castigar a periodistas ‘buenos’ (adictos) y a periodistas ‘malos’ (que critican).

-¿Qué ocurre con los anunciantes privados? ¿Qué es lo marca sus decisiones de pautar o no?

-La mayoría de los anunciantes privados se pliega a la ola oficial. Si hay publicidad del Estado son más propensos a pautar. Nunca entendí qué determinaba, en el caso de los programas político/periodísticos, el apoyo de los privados.

kikuchi.jpg La familia Kikuchi en la revista Gente y la Actualidad.

-¿Hay algún interés entre las empresas privadas de priorizar la defensa de la economía libre y de los mercados capitalistas a la hora de asignar sus pautas institucionales de propaganda? ¿Cómo evalúa Ud. la necesaria autodefensa del ‘sistema’ que el capital privado debería promover?

-No hay ningún interés. Es más, pautan en programas que defienden el sistema socialista para que no los ataquen. Aquellos que defienden el sistema capitalista son considerados ‘tropa propia’ y no es necesario apoyarlos. (No hace mucho, hablando con un fuerte empresario que no me apoya, le dije: tendrían que poner algo en otra canasta, nada dura para siempre, y me contestó: con este gobierno o con otro, siempre vas a necesitar de los empresarios, así que porqué voy a auspiciarte y molestar a alguien en el gobierno si cuando se vayan vos todavía me vas a necesitar. Lo terrible es que tiene razón. Y conste que no me privo de citarles a Lenin: "No saben que están fabricando la cuerda con que los vamos a colgar".

-Ud. participó directamente de experiencias importantes en la comunicación política-empresaria junto a Bernardo Neustadt y a Mariano Grondona, ¿Ud. cree que esas experiencias son irrepetibles? ¿Cómo evalúa el mercado de opinión política en la TV y en la radiofonía argentina?

-‘Tiempo Nuevo’ fue un programa absolutamente irrepetible. Tenía la velocidad, la pasión, la fuerza, el ritmo fenomenal de Bernardo y el análisis equilibrado y lúcido de Mariano. Era perfecto. Además de único. Hoy los programas político/empresario/económico/periodísticos, abundan. En el mercado, 2006, hay un 90% de programas que apoyan al gobierno y mientras agoniza el 10% restante.

-¿Qué balance hace de ‘La Caja de Pandora’ durante su paso por P + E? ¿Qué ocurrió con Pramer?

-Creo que ‘La Caja de Pandora’ daba para más y fue un programa digno. Escuché de parte de los voceros de la empresa Pramer toda clase de explicaciones, y no entendí porqué cerraban. Pero cerraron. Las explicaciones pasaron por: "Esto no es oficial, pero las presiones se hicieron insoportables"; o "Nos queremos dedicar al mercado internacional y dos canales de política argentina no se venden en el exterior"; o "Clarín compró parte de las acciones, tiene el manejo de la empresa y quiere su propia línea editorial".

Todas las explicaciones son válidas, puede que las 3 sean ciertas, no importa. Lo importante es que se cerraron dos canales periodísticos (P+E y PlusSatelital) que no eran totalmente afines al gobierno.

-¿Cuál es su experiencia en Radio Colonia durante un horario muy competitivo en la radiofonía local?

-¡Gracias a Dios por Colonia y la ROU! (N. de la R.: República Oriental del Uruguay). La radio atraviesa una situación de precariedad extrema, no tiene móviles ni locutores. A pesar de lo cual la audiencia es espectacular, probablemente por el alcance de la radio, que está en el 550 de AM y tiene gran potencia. En cuanto al programa, no es que sea bueno, resulta que es casi único en defender ciertas cosas y atacar otras. El horario es competitivo, pero la posición política no es compartida por la mayoría de los demás programas. Esa es la ventaja comparativa. Hay un público ávido de escuchar una campana que no sea la oficial.

-¿Qué visión Ud. tiene del periodismo político hoy día?

-Lamentable. Exceso de información y muy poca formación para procesarla. El resultado no es bueno. Y 60 años de educación en los valores de la ‘solidaridad’ populista no permiten una visión clara ni de lo que ocurre en el país ni en el mundo.

-¿Por qué la oposición luce tan fragmentada frente a Néstor Kirchner?

-Demasiados generales sin ejércitos. La oposición está atomizada como nunca en la historia argentina. Los objetivos no están claros y el orden de prioridad no existe. Enfrente, un enorme ejército al que no le importa quién sea el general mientras sea dueño de una caja (y no la de Pandora) y esté dispuesto a compartirla. Una explicación posible es que la UCR, partido alrededor del cual se ha nucleado la oposición por años, está a su vez, fragmentado. Hoy hay 3 radicalismos, el K (que es el que tiene gobierno y poder), el alfonsinismo que propone a Lavagna y el ortodoxo, "que se rompe pero no se dobla".

-¿Néstor Kirchner o Cristina de Kirchner, a quién prefiere para el año 2007?

-Ninguno de los dos. Prefiero a Cristina candidata porque sacaría muchos menos votos que K. Para gobernar, prefiero a K, el no es jacobino, ella si. Y además prefiero malo conocido que peor por conocer.

--------------------------------------------------

