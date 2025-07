"Es peligroso que Javier Milei le dé la razón a los fondos buitres, pone en riesgo el futuro de la Argentina"

-"Tras la salida de Repsol, la producción de petróleo creció un 78 por ciento y la de gas un 18 por ciento. Y en muy poquitos años es posible que estemos produciendo 1 millón de barriles por día en la argentina".

-Entre los primeros problemas del YPF privatizado estaba Vaca Muerta, un yacimiento no convencional y por cambios tecnológicos, de rentabilidad, se vuelve posible explotar. Repsol con Vaca Muerta no hacìa nada, nos quedábamos sin energía y sin reservas. -Entre los primeros problemas del YPF privatizado estaba Vaca Muerta, un yacimiento no convencional y por cambios tecnológicos, de rentabilidad, se vuelve posible explotar. Repsol con Vaca Muerta no hacìa nada, nos quedábamos sin energía y sin reservas.

axel-kicillof YPF Axel Kicillof, Javier Milei e YPF

"Repsol limitó la explotación de Vaca Muerta"

-"Sin recuperación de YPF por parte del Estado no hubiera existido Vaca Muerta, ni puesta marcha de la recuperación de hidrocarburos en Argentina".

-"El país perdió su capacidad de autoabastecimiento. La Argentina se convirtió en el años 2011 en un país deficitario. Esto es principalmente atribuible al desempeño de Repsol. Se hace cargo de la compañía y empieza a desmenguar energía y pone en jaque la economía argentina en su conjunto".

-"Privatizar YPF fue una verdadera desgracia, una catástrofe. YPF paso como productora de petróleo como la principal en la Argentina y pasó a la mitad. Privatizar YPF fue una verdadera desgracia, una catástrofe. Esta situación se reflejó en la caída de la reservas de petróleo”.

-La reserva de petróleo de YPF se redujo en un 50% en la gestión de Repsol, no solo producía la mitad sino que había perdido la mitad de sus recursos. La reserva de gas habían caído un 55 por ciento. Estaban vaciando y liquidando YPF. -La reserva de petróleo de YPF se redujo en un 50% en la gestión de Repsol, no solo producía la mitad sino que había perdido la mitad de sus recursos. La reserva de gas habían caído un 55 por ciento. Estaban vaciando y liquidando YPF.

-"Luego de recuperar la compañía se puso en marcha Vaca Muerta. Se empezaron a encontrar resultados. Siempre se hizo con inversión del Estado porque es un trabajo y negocio de mucho riesgo. Como resultado de eso, no solo se recuperó la producción energética, en el año 2024, el superávit enérgico alcanzo, 5696 millones de dólares. En poco tiempo, se alcanzó nuevamente y se logró el objetivo".