Síntomas de adicción a la pornografía, el problema que superó el actor Terry Crews

La estrella confesó que ese problema puso en riesgo a su matrimonio. "Mi esposa literalmente me dijo: 'Ya no te conozco. Me voy de aquí'". Con el tiempo, se dio cuenta de que necesitaba ayuda.

Crews dijo a Men's Health exactamente cómo buscó ayuda para su adicción, comenzando por tener un verdadero deseo de cambiar.

"Hay gente que se deleita con el problema", dice. "Yo podía deleitarme con quién era, pero tenía que sentarme y preguntarme: '¿Qué hago al respecto? ¿Qué tengo que hacer para cambiar?'".

El artista buscó ayuda e ingresó a rehabilitación, donde uno de los tratamientos consistía en un ayuno sexual por tres meses. Funcionó.

Más recientemente, el actor le contó a PEOPLE sobre el "trabajo" que le dedica a su matrimonio junto con su esposa Rebecca King-Terry Crews.

"Creo que siempre seremos un testimonio de que, si ambos están de acuerdo, se puede decidir que funcione", dijo.

Adicción a la pornografía: Síntomas de alerta

Ahora bien, como sabemos, la adicción a la pornografía puede afectar negativamente la vida de las personas, por eso, es importante reconocer los síntomas de alerta y buscar ayuda en caso de notarlos.

En el sitio especializado Addictionhelp.com detallan los síntomas y señales de advertencia de la adicción a la pornografía.

"El consumo problemático de pornografía puede manifestarse en todos los ámbitos de la vida. Si te preocupan tus hábitos, observa si reconoces varios de los siguientes 11 síntomas", dicen.

Estos son los síntomas:

Sentir una compulsión incontrolable o antojos intensos de ver pornografía

Seguir usando pornografía a pesar de conocer las consecuencias negativas

Sentir una intensa culpa, vergüenza o depresión después de ver las sesiones

Utilizar la pornografía como forma principal de lidiar con el estrés, la ansiedad o la soledad

No poder detener o reducir el uso de pornografía, incluso cuando lo deseas

Necesitar contenido más frecuente o extremo para obtener el mismo efecto (tolerancia)

Descuidar responsabilidades importantes y perder interés en pasatiempos que antes disfrutabas

Mentir o hacer todo lo posible para ocultar el consumo de pornografía

Que el consumo de pornografía haya provocado conflicto o distancia emocional en su relación

Sentir menos interés en tener sexo con una pareja real o tener problemas para actuar sin pornografía

Comenzar a desarrollar expectativas poco realistas sobre el sexo o a cosificar a las personas

