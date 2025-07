Preocupa el nivel de alfabetización en Argentina: Floja comprensión lectora

Si bien el ministro reconoció que pueden haber diferencias sobre cómo abordar el problema, insistió en que no puede haber discusión sobre el dato.

"El diagnóstico es claro, el dato no se discute. Lo que corresponde discutir es cómo lo resolvemos. Y el primer consenso que necesitamos es entender que este problema es grave, pero es posible de resolver si trabajamos de manera sostenida y comprometida".

Un llamado a la Legislatura de Santa Fe

El funcionario fue claro al plantear que la Ley de Emergencia sancionada en diciembre permitió actuar rápidamente para dotar a las escuelas de los recursos necesarios y poner en macha el Plan de Alfabetización Raíz, pero advirtió que los desafíos son estructurales.

"Las medidas que tomamos no son superficiales. Terminar con la no repitencia automática, combatir el ausentismo y aplicar un plan de alfabetización intensivo no son parches. Son decisiones que buscan cambiar la realidad del sistema educativo de manera profunda", explicó.

Por ende, Goity destaca que este proceso debe contar con el respaldo de toda la Legislatura y de la sociedad en su conjunto. "No podemos seguir postergando este debate. La alfabetización es la base de todos los aprendizajes. Si no garantizamos que los chicos aprendan a leer y comprender, todo el sistema educativo fracasa. Por eso este problema tiene que estar en la agenda de todos los espacios políticos. Porque, además, con esto evaluamos a la política", subrayó.

Como cierre, reafirmó la necesidad de avanzar en la construcción de una nueva Ley de Educación para la provincia, pero consideró que ese debate debe estar atado a la reforma de la Constitución de Santa Fe.

"Necesitamos una Constitución que actualice el derecho a la educación y una ley que mire al futuro, que sirva para resolver los problemas de hoy y preparar la educación de mañana. Pero antes, tenemos que garantizar lo esencial: que todos los chicos y chicas de Santa Fe aprendan a leer y a comprender", concluyó.

