"Me dolía mucho": Esteban Mirol confesó por qué dejó Telenueve

"Obviamente había ya temas que me empezaban a afectar en un noticiero. Porque cada vez son más las noticias policiales", explicó y confesó con suma sinceridad: "Me dolía mucho". "Me afectaba la realidad, el dolor de la gente, la pobreza. Bueno, todo lo que estamos viviendo ahora. Igual me sigue afectando, por supuesto", agregó.