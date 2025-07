Autos: Es oficial la importación de usados y 0km para particulares

En el caso de que el vehículo no cuente con una LCM, el particular podrá patentarlo por sí mismo tramitando un certificado de seguridad vial ante la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía que habilita al patentamiento del vehículo en un esquema similar al de una VTV En el caso de que el vehículo no cuente con una LCM, el particular podrá patentarlo por sí mismo tramitando un certificado de seguridad vial ante la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía que habilita al patentamiento del vehículo en un esquema similar al de una VTV