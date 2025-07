Por retenciones, el campo no perdona: "Hay muchos productores que se están fundiendo"

image.png El campo presiona a Javier Milei.

Argenti fue categórico al ratificar que la política tributaria hacia el campo está desconectada de la realidad productiva. En ese sentido, fue claro: "Lo que no terminan de entender es el impacto que va a tener la reducción o eliminación de las retenciones en la economía del interior del país, en el interior productivo de producción primaria. No se puede seguir castigando a la producción primaria con retenciones. Ya tenemos el clima que no podemos manejar".

Sobre ese ítem hizo hincapié en el escenario climático adverso que golpeó a los productores provincial.

"Hemos tenido en el centro norte de Santa Fe cosechas muy malas y sin embargo nos siguen aplicando y aumentando las retenciones como si nada pasara", lamentó.

Para cerrar, Argentin marcó lo que considera una falta de sensibilidad por parte de la administración de Javier Milei. "Es preocupante la actitud del Gobierno de no darse cuenta la verdadera situación que vive el campo", concluyó.

Sesión especial en Cámara de Diputados

Además de los ejes centrales como el aumento del presupuesto de las universidades públicas y la declaración de emergencia del Hospital Garrahan, el bloque radical de Democracia para Siempre solicitó ampliar el temario de la sesión especial solicitada para este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación. Al respecto, pidieron incorporar el debate sobre las retenciones al sector agropecuario.

Ninguna de estas iniciativas tiene todavía dictamen de comisión, un obstáculo que los opositores buscarán remover en la sesión especial con el emplazamiento a José Luis Espert, mandamás de la Comisión de Presupuesto, para que la convoque cuanto antes. Si los opositores logran avanzar en los dictámenes, se descuentan que convocarán a una nueva sesión especial para intentar aprobarlos.

image.png El Congreso se convertirá en un escenario de suspenso.

Más contenidos en Urgente24:

Contradictorio Javier Milei con Marcelo Bailaque vinculado a extorsiones y narcotráfico

Hora del Congreso y la CSJN para impedir que Sebastián Eskenazi consume el fallo Preska

Sorpresa mundial: Al Hilal dejó afuera a Manchester City y va por Fluminense

Microsoft desarrolló una inteligencia artificial que supera a los médicos

A Marcelo Tinelli se le acabó la protección: La nueva acusación que generó repudio en redes