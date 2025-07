Vaca Muerta: No todas las empresas la pasan bien y piden intervención del Estado

En tanto, Ceisa manifestó su "preocupación ante el desplome de la actividad económica en la Cuenca Neuquina, producto de una evidente especulación de las operadoras con el valor internacional del barril".

La cámara que agrupa a las pymes del corazón de Vaca Muerta exige que las operadoras transparenten sus planes de inversión para lo que resta del 2025. "Añelo no puede ni debe seguir siendo tratado como un campamento petrolero. Si Vaca Muerta es el motor del país, sus pueblos no pueden ser el depósito de los costos sociales del negocio energético", apuntó Ceisa en su comunicado según publicó el sitio 'Energía On'.

La situación descripta por Ceisa y Ceipa pone de manifiesto una caída de las inversiones y de los proyectos en la región, por lo que, advierten, hay pymes y empleos en riesgo.

Las empresas regionales, expuso Ceipa, "se encuentran al borde de la paralización por la falta de respuestas concretas de las empresas operadoras en relación con sus compromisos e inversiones en la formación Vaca Muerta".

"Además, persiste una fuerte incertidumbre en torno a los yacimientos convencionales puestos a la venta por YPF, cuya entrega se encuentra demorada. La indefinición respecto a quién asumirá el pasivo ambiental ha trabado las operaciones, y la provincia actualmente se encuentra en negociaciones para resolver este punto clave", remarcó la organización.

Además desde ambas cámaras alertan por las operadoras que contratan cada vez más empresas por fuera de Neuquén o subsidiarias propias que desplazan a las pymes locales, por lo que piden fortalecer el compre neuquino y cumplir con la Ley 3338 que establece los compromisos y características para la contratación de proveedores locales.

Según explicó el sitio '+E', el incumplimiento de la Ley 3338 está favoreciendo a subsidiarias como Manpetrol, AESA y Sacde, en detrimento de proveedores locales.

Piden intervención del Estado

Las propuestas de las cámaras consisten una intervención activa del Estado para garantizar la continuidad de inversiones y proyectos; priorizar la contratación local; e implementar políticas de financiamiento y respaldo a las pymes neuquinas para que puedan competir frente a otras empresas de servicios foráneas.

"Instamos a los gobiernos nacional y provincial a establecer canales de diálogo urgentes con las empresas operadoras y las PYME locales, a fin de garantizar la reactivación de la actividad y la generación de empleo en la región. Es momento de defender con firmeza a la industria neuquina y de trabajar colectivamente por el futuro energético y económico del país", afirmó Ceipa.

"Esta estrategia dilatoria está generando consecuencias sociales y económicas graves en nuestra localidad", cuestionaron desde la entidad pyme de Añelo. Y añadieron:

Es tiempo de respuestas concretas. El silencio especulativo de las operadoras es inaceptable

