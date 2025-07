Insólito: En plena ola polar, no hay gas en Neuquén, una de las principales productoras del país

Además, el impacto alcanza también al sistema de salud local, que se encuentra bajo presión por la creciente demanda de atención debido al frío extremo.

image.png Rincón de los Sauces, una de las principales productoras de gas del país, se encuentra sin suministro de gas natural en la ola polar.

La situación fue respaldada por la diputada provincial Daniela Rucci, quien exigió al gobierno de Neuquén una respuesta urgente. Rucci subrayó la contradicción de que Rincón de los Sauces, epicentro de la producción energética nacional, "exporte energía mientras su población permanece a oscuras y sin gas".

Desde el sindicato advirtieron que la falta de energía en las plantas impide cualquier intento de restablecimiento del servicio a corto plazo. Además, reiteraron su pedido de intervención estatal y de responsabilidad empresarial para garantizar el acceso básico a la energía en un contexto crítico.

La explicación de Camuzzi para Villa La Angostura y San Martín de los Andes

Pero en las turísticas localidades neuquinas de San Martín de los Andes y Villa La Angostura se vive una situación también inquietante. Ya pasaron dos noches sin gas que la empresa Camuzzi atribuyó a los altos consumos históricos y problemas operativos en el sistema del Gasoducto Cordillerano Patagónico.

El Gasoducto Cordillerano Patagónico es un sistema clave de más de 1.700 kilómetros de cañerías, que se abastece desde dos extremos: al norte, desde Collón Curá en Neuquén, y al sur, desde un yacimiento cercano a Comodoro Rivadavia.

image.png Además de Villa La Angostura y San Martín, también se registran cortes de suministro en El Bolsón (Río Negro), Trevelin y Lago Puelo (Chubut).

Según detalló la distribuidora, los volúmenes de gas que ingresan por ambos extremos no alcanzan a cubrir la creciente demanda. A esto se sumaron fallas operativas externas a la empresa, que afectaron el funcionamiento del gasoducto en su totalidad. Aunque estas contingencias ya se habrían superado, el sistema aún no ha recuperado la presión necesaria para garantizar un suministro estable.

La interrupción se produce por acción del regulador de presión ubicado en los nichos de gas, que corta automáticamente el suministro al detectar baja presión como medida de seguridad.

Camuzzi informó que ha desplegado personal técnico y operativo en todas las localidades afectadas, incluso movilizando equipos desde otras zonas, con el objetivo de acelerar el restablecimiento del servicio.

Intimaron a Camuzzi

image.png Imagen de la Carta Documento del abogado de Villa La Angostura publicada por el sitio local 'Diario Andino'.

Pero pese a las explicaciones de la distribuidora, el abogado de Villa La Angostura, Sebastián Leguizamón exigió a Camuzzi explicaciones detalladas y anticipa acciones legales.

El letrado presentó una carta documento en el correo local dirigida a la sede central de Camuzzi en Buenos Aires. Allí exige que, en un plazo de 48 horas, la empresa informe "detallada y circunstancialmente las causas que ocasionaron los cortes de gas, como así también las medidas adoptadas para remediar los daños y perjuicios ocasionados".

“Me parece gravísimo que en un destino turístico como el nuestro, en los días más fríos del año, haya cortes de servicio sin una explicación seria ”, expresó Leguizamón en diálogo con medios locales.

La intimación fue realizada bajo apercibimiento de iniciar acciones legales, invocando el artículo 28 de la Ley 19.549, que regula el procedimiento administrativo nacional. Además, el abogado adelantó que se reserva el derecho de reclamar un resarcimiento completo por los daños sufridos.

“Esto no puede seguir así. Es grave para el turismo, pero más grave aún es para la gente. Hay vecinos que la están pasando muy mal y no hay respuesta por parte de la empresa, ni tampoco por parte de las autoridades locales. Es como si estuviéramos todos de brazos cruzados”, agregó.

“Nos hemos acostumbrado a no tener respuestas”

Pero Leguizamón también cuestionó el rol del Estado y de los organismos de control:

Me parece que como sociedad estamos adormecidos, como si ya estuviéramos acostumbrados a que cuando hay un problema con un servicio público, no va a haber una respuesta seria ni inmediata. Perdemos tiempo, energía y plata sabiendo que probablemente no pase nada Me parece que como sociedad estamos adormecidos, como si ya estuviéramos acostumbrados a que cuando hay un problema con un servicio público, no va a haber una respuesta seria ni inmediata. Perdemos tiempo, energía y plata sabiendo que probablemente no pase nada

"Nos hemos curado de espanto. Dormimos con gorro, usamos ropa térmica dentro de la casa. A todo esto hay que sumarle que las escuelas no pueden calefaccionar correctamente las aulas y están suspendiendo las clases. Ya no se trata solo de una molestia: afecta gravemente la vida diaria de todos los vecinos de Villa La Angostura", detalló el abogado.

"Una empresa concesionaria de un servicio público no puede funcionar así, sin control. Necesitamos saber con claridad cuáles fueron las causas del corte, cuál es ese ‘exceso de demanda’ del que hablan, qué medidas van a tomar. Porque hoy, ni eso sabemos", cerró.

Otras noticias de Urgente24

Vaca Muerta: No todas las empresas la pasan bien y piden intervención del Estado

Caso YPF: Argentina pidió suspender el fallo de la Jueza Preska (habrá apelación)

Por retenciones, el campo no perdona: "Hay muchos productores que se están fundiendo"

Detrás de JP Morgan: ¿PIMCO tiene un pie afuera del carry trade argentino?