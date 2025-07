$LIBRA: Denuncia penal contra el titular de la OA por "blindar" a Milei

"Hace semanas, la OA resolvió que no hubo ninguna falta ética de Milei en el caso $LIBRA, repitiendo, sin análisis técnico ni autonomía, los mismos argumentos que el Presidente dio en redes y entrevistas. La OA no investigó, no contrastó y no verificó nada. Solo convalidó un relato. Tampoco se valoró el rol institucional del Presidente en la promoción de la criptomoneda, ni el impacto económico y simbólico de su publicación del 14 de febrero", explicó el diputado de la CC.