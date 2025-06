El regreso de $LIBRA, la peor cara de Milei y casting de "héroes"

Para sorpresa de nadie, la Oficina Anticorrupción, una dependencia del ministerio de Justicia, o sea, del Poder Ejecutivo, absolvió a Javier Milei de culpa y cargo al determinar que la promoción que el Presidente hizo a través de sus redes sociales del token $LIBRA, el criptoactivo que dejó un tendal de estafados en distintos lugares del mundo, no implicó una violación a la ley de Ética Pública. El argumento de la OA es por demás insólito pero no nuevo, ya que recoge lo que Milei expuso desde el primer momento: que aquella difusión no la hizo en calidad de Presidente sino como un ciudadano común, como lo había hecho en oportunidades anteriores que quiso publicitar emprendimientos.