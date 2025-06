El dilema silencioso que complica a las mujeres que lideran

Esta carga invisible genera lo que la especialista denomina fatiga mental, un fenómeno que trasciende lo físico y se adentra en terrenos psicológicos complejos. "Todo esto impacta en lo que conocemos como fatiga mental. Un síndrome que padecemos en su gran mayoría las mujeres y que no se relaciona con un problema físico, sino con nuestra alta demanda por hacer de todo, todo el tiempo, y con perfección. El problema es que lo hacemos, pero descuidándonos a nosotras mismas", advierte Facciolo.

El doctor en quiropráctica Ata Pouramini, autor del libro "Tú eres tu medicina", captura magistralmente esta realidad: "Madrugan, trabajan, organizan, educan, cuidan, gestionan cada problemática que surja y, al final, son las que acaban rendidas y agotadas, el mal del siglo XXI, el desbordamiento que hace que sientan ese agotamiento físico y mental." Y pese a este diagnóstico revelador, "lo seguimos haciendo", recalca la empresaria, evidenciando la naturaleza sistémica del problema.

Adaptarse a modelos empresariales masculinos

Ahora bien, cuando las mujeres finalmente acceden a posiciones de liderazgo, descubren que deben adaptarse a marcos organizacionales diseñados por y para una realidad masculina tradicional. Facciolo es tajante al respecto: "Un modelo que nos exige presencialidad plena, disponibilidad total y una gran desconexión del plano afectivo. Exigencias que también le son propias a los padres líderes y que, no por estar instituidas, son más aceptables."

La solución, según su perspectiva, radica en desarrollar nuevas competencias que permitan cuestionar estos paradigmas: "Capacitarnos en habilidades blandas es ponernos anteojos que detectan todo esto. Es habilitar la discusión, pensar que hay otras formas de liderazgos disponibles que no excluyen la estrategia, la búsqueda del mayor retorno sobre las inversiones que realizamos en nuestros negocios, pero, sobre todo, que no tengamos que dejar nuestro yo personal en la puerta de la empresa."

La paradoja del doble vínculo

El concepto de doble vínculo, definido por Catalyst en 2007, expone la cruel realidad que enfrentan las mujeres en posiciones de poder: "las mujeres enfrentan lo que se conoce como doble vínculo (Double Bind), un dilema que obliga a elegir entre ser competentes o ser queridas, en un sistema que penaliza cualquiera de las dos elecciones si no están equilibradas con precisión."

Esta perspectiva encuentra eco en las investigaciones de Manzis desde London Business School, quien plantea un enfoque revolucionario: el problema no son las mujeres, sino los entornos que deben transformarse. "El sistema es el que necesita ser arreglado, no las mujeres", afirma Facciolo, subrayando la urgencia de crear espacios donde las mujeres líderes sean percibidas como la norma, no como la excepción.

A lo largo de los años, las ejecutivas han enfrentado una crítica feroz sin importar su estrategia: aquellas catalogadas como "demasiado femeninas" son desestimadas por falta de fortaleza, mientras que las "demasiado masculinas" son etiquetadas como violentas o falsas. "Las mujeres siempre hemos tenido que esforzarnos por estar presente en una agenda fuera de lo laboral, donde los vínculos profesionales y comerciales se refuerzan, y se desconocen de actividades y horarios propios de una madre", añade la Co-Fundadora de LUDMARC.

image.png

Frente a este panorama desafiante, la capacitación emerge como herramienta de transformación. "Capacitarnos en habilidades blandas nos permitirán fortalecer nuestro liderazgo; transmitir nuestra visión; generar equipos que abracen y defiendan lo mismo; y ser generadoras de cambios estructurales que marcaran, en principio, nuestra forma de trabajar y luego, tendrá su impacto positivo en los públicos cercanos", afirma Facciolo.

Su visión trasciende la adaptación individual para abrazar una transformación sistémica: "Necesitamos que nuestras instituciones -públicas y privadas-; nuestras empresas, sin importar el tamaño, vean la necesidad de diseñar espacios compatibles con la vida personal y familiar. Es clave sembrar una nueva cultura de trabajo. Porque si de algo estoy segura es que no vinimos a ocupar lugares, vinimos a transformarlos. Y eso también es liderazgo", culmina diciendo.

Esta declaración final encapsula una revolución silenciosa que está redefiniendo los códigos empresariales desde adentro, donde las mujeres no solo buscan integrarse, sino reinventar completamente las reglas del juego del liderazgo moderno.

