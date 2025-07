Escándalo total: Luciano Castro va a la Justicia por los posteos de Sabrina Rojas

Aunque él estaba de gira con su obra Caer y levantarse, eso no le importó mucho a Rojas, que le tiró de todo sin nombrarlo. "Me hace feliz hacer y estar. Jamás podría perderme un momento tan lindo", escribió en una historia donde se la ve con Esperanza y Fausto (el hijo menor que también tuvo con Castro). Y no se quedó ahí.