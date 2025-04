Griselda Siciliani reflexionó sobre su relación con Luciano Castro: "Ya somos viejos"

Luciano Castro habló de su romance con Griselda Siciliani

Es preciso destacar que por su parte Luciano Castro también se refirió al romance con Griselda Sicilianien diálogo con Infobae.

El actor reveló que se imagino "hasta el final" junto a su colega. "Mucho más ahora que estoy grande, por ahí de pibe no. Ahora con 50 años, sí tengo una proyección", explicó.

Además, posteriormente contó con humor que no conviven por decisión de quien protagonizó la serie Envidiosa, luego añadió: "Ella tiene claro que no quiere y yo tengo claro que sí quiero. Entonces las cosas están claras. No hay una duda ahí".

"De un tiempo a esta parte no proyecto ni hago nada sin pensar en Gri, ni consultárselo. No por pedirle permiso, para hacerla parte. No me imagino nada sin Griselda, nada. De lo que tenga que ver lo personal, digo", expresó seriamente y agregó: "Me cierra en todos los planes".

