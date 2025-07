Maximiliano Pullaro a la caza de narcos... ¿y de votos?

El mandatario remarcó que esta nueva herramienta se suma a un modelo de seguridad que viene implementando desde el inicio de su gestión contra el delito organizado.

image.png No se detiene. Foto: Gobierno de Santa Fe

Fugitivos de alto perfil: Los 10 más buscados

Durante la presentación, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó que la creación de esta unidad formaliza una política de Estado enfocada en la persecución de fugitivos de alto perfil.

En base a ello, durante los próximos días, el Gobierno de Santa Fe difundirá la lista de las diez personas más buscadas, junto con la aplicación de un programa de recompensas para quienes aporten datos que permitan su captura.

La Unidad de Captura dependerá operativamente de la PDI y estará integrada por agentes con entrenamiento especializado, equipamiento tecnológico de última generación y capacidad para ejecutar tareas de inteligencia, investigación criminal y operativos tácticos.

Tecnología y despliegue contra el crimen organizado

Los agentes contarán con drones equipados con cámaras infrarrojas, herramientas de monitoreo digital, patrullaje en redes sociales y análisis de información en tiempo real. Además, se incorporaron los Kit Roni, adaptadores que convierten pistolas en armas largas, adquiridos en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad.

"El crimen organizado también innova, por eso el Estado tiene que estar a la altura, anticiparse y actuar con decisión", indicó Cococcioni.

image.png Más herramientas para cazar narcos. Foto: Gobierno de Santa Fe

Maximiliano Pullaro busca respaldo con la seguridad como bandera

Pullaro destacó que los resultados obtenidos en materia de seguridad en los primeros 18 meses de gestión ya despertaron el interés de países vecinos que consultan sobre la experiencia santafesina.

"Nos enorgullece que nos miren como ejemplo, pero no nos detenemos. Si creemos que ya le ganamos al crimen organizado, nos equivocamos. Por eso todos los días pensamos en nuevas herramientas, como esta unidad, que no dejará escondite seguro para quienes eligen vivir al margen de la ley".

A su vez, el gobernador provincial valoró la drástica caída en la cantidad de delitos en Rosario, donde en junio se registró el menor número desde que se realizan estas mediciones.

"1.800 robos en el departamento Rosario en todo el mes. Cuando comenzó nuestra gestión teníamos 8.000 robos por mes en esta ciudad y esa fue la caída abrupta a través del trabajo que se llevó adelante de nuestra policía de prevención", manifestó.

Sin embargo, los números en las urnas del pasado domingo en la ciudad no mostraron fuerte respaldo...

