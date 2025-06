Chiqui Tapia mira de reojo lo que pueda pasar con Marcelo Moretti en San Lorenzo

Tras ser consultado sobre cómo se tomaría Tapia una posible vuelta de Moretti, el periodista Mariano de la Fuente confirmó: "lo que quiere AFA es que no se meta la IGJ en San Lorenzo. Nada más. Después no se inclinaría ni por uno ni por otro. Él no quiere que se le meta la justicia en ningún club".

Habrá que ver cómo se tomarían el oficialismo y la oposición una posible vuelta del presidente en licencia.

¿Vuelve Marcelo Moretti?

Varias fuentes afirman que Marcelo Moretti está haciendo todo para volver a San Lorenzo.

Hace algunos días, el periodista Pablo Lafourcade afirmó que "Moretti cree que si no vuelve él, no se levantan las inhibiciones" y en los últimos días los rumores de que así será, se alimentan cada vez más.

Agustín Muzzupappa, otro de los periodistas partidarios del Ciclón, afirmó en su video de ayer 23 de junio: "Moretti está trabajando con su abogado cómo volver y para él es como sea. "

Como fue previamente dicho, habrá que ver la reacción del oficialismo (hoy con Julio Lopardo y Martín Cigna a cargo) y de la oposición que tienen lugar en la Comisión Directiva.

También, hay que ver cómo avanza la situación judicial de Moretti y la investigación por el dinero que se guardó en su saco, tal como mostró el video del programa de Tomás Méndez en Canal 9.

