Por redes, Sacachispas le pasó el CBU a River para que ejecute la cláusula de Maxi Salas

Hay que mencionar que la “Academia” tuvo su primera presentación oficial en el semestre con la victoria frente a San Martín de San Juan que le dio la clasificación a los octavos de final de ese campeonato.

Las picantes banderas de los hinchas de Racing por la salida de Maxi Salas

En ese marco, muchos hinchas de Racing se movilizaron hasta San Luis para alentar al equipo, pero también para dejar una clara postura respecto al alejamiento del delantero correntino.

Tanto es así que, en una de las tribunas, se pudo ver una bandera con un mensaje que aludió al atacante y expresó toda su banca no solo para Gustavo Costas, sino también para Diego Milito.

“Con Racing no se jode. ¡Gracias, Milito! ¡Gracias, Gustavo!”, rezó el trapo que se sumó a varios pasacalles que habían aparecido en las inmediaciones del Cilindro de Avellaneda hace algunos días dirigidos al plantel y contra Gallardo.

El malestar de Adrián “Maravilla” Martínez por la salida de Maxi Salas de Racing

“La verdad es que hoy no se lo extrañó mucho”, declaró el delantero, entre risas, en diálogo con TyC Sports. “Son decisiones que tomó él. Era fundamental para nosotros, pero esto sigue. Tenemos un gran equipo, los que entran lo hacen muy bien y somos un plantel competitivo. Confiamos en los que estamos. Le tengo mucho aprecio, hicimos una gran amistad, pero esto es parte del fútbol”, expresó el delantero.

Luego Martínez no dejó de destacar a quien llamó su “gran amigo”, y señaló: “Lo aprecio un montón, lo quiero mucho. Hicimos una gran amistad. Siempre voy por lo humano antes que lo futbolístico. Compartimos muchas cosas”.

“Es parte del fútbol. Así como dejó un equipo para venir acá, hoy le toca dejar este, y todo sigue. Hay que seguir mejorando para dejar a Racing en lo más alto”, consideró el goleador.

Diego Milito destrozó a River y Marcelo Gallardo por la salida de Maxi Salas

El presidente de Racing Club, Diego Alberto Milito, se refirió a la controversial ejecución de la cláusula de salida del delantero Maximiliano Salas para llegar a River y afirmó que siente “decepción” con sus pares de la entidad de Núñez.

De ahí, Milito reveló: “Un poco la palabra es decepción. Sobre todo, con River como institución, con su secretario general. No pudieron honrar su palabra. Hace un mes pude hablar con ellos y me dijeron que esta situación no iba a suceder, que por el pacto en nuestro fútbol no iban a ejercer la cláusula. La palabra es decepción”.

“Con el entrenador de River hace más de un año que no lo veo, que no hay diálogo. No soy amigo. Entiendo que es su práctica habitual tal vez llamar a los jugadores. Entiendo que no es el único que lo hace dentro de nuestro fútbol. Yo no lo haría. Cuando nosotros teníamos a un jugador que tenía todo arreglado para que continúe...”, agregó Milito refiriéndose a su relación con el entrenador de River, Marcelo Gallardo.

Justamente, el mandatario racinguista cuestionó el accionar de la dirigencia riverplatense y de Gallardo que llamó al jugador antes de negociar: “Cada uno actúa de la manera que lo siente. Hablé con mi par de River hace un mes. No pudieron honrar su palabra. Cada uno lo hace de la manera que quiere o entiende. Defendemos al club. El jugador decidió, por su propia voluntad, con River ejecutar la cláusula”.

“Tenía un año y medio más de contrato con Racing. La idea era extenderlo, actualizarlo. Llegamos a un acuerdo. Estaba muy contento. Después, hubo un llamado que lo hizo dudar, frenó la firma y sucedió todo lo que sucedió”, añadió.

Además, Milito aprovechó para pedir una solidaridad entre los dirigentes con respecto a las ejecuciones de cláusulas: “Aprovecho para que todos los dirigentes podamos ser solidarios y que esto no vuelva a ocurrir. Hay códigos dentro de la convivencia dirigencial y las relaciones institucionales. Evidentemente, para algunos clubes no es así. Espero que no sea un mal antecedente. Racing no lo haría. Hay códigos, hay un pacto”.

Por último, el presidente confesó el sentir del entrenador Costas al respecto de la ida de un jugador por el que él apostó en traer al club: “Una decepción porque contaba con el jugador. Él fue el que lo trajo. Un jugador importante para él por lo que le dio y porque lo conoce desde hace muchísimos años. Esta salida, lógicamente, le duele”.

Cuánto desembolsará River por traer a Maxi Salas

River ejecutará así la cláusula por Salas, que es de unos ocho millones de euros. A ese monto, Jorge Brito le deberá sumar algunos números más, en concepto de pago a Agremiados, a AFA, a All Boys y Victoria de Curuzú Cuatiá (clubes formadores), entre otros. En total, el Millonario terminará pagando unos 10 millones de euros.

Racing se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina

Racing le ganó por 3 a 1 a San Martín de San Juan en San Luis y se metió en los octavos de final de la Copa Argentina, en donde se enfrentará a Deportivo Riestra.

Con el doblete de Adrián Martínez a los 27’ del primer tiempo y a los 34’ del segundo, y el tanto de Adrián Balboa a los 27’ del complemento, Racing se quedó con un triunfo bastante trabajado en el estadio Juan Gilberto Funes ante un rival que se había puesto en ventaja a los 19 minutos de la primera parte por obra de Horacio Tijanovich.

