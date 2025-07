Sprint final para Axel Kicillof, los K, Massa, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Karina...

PBA secciones electorales.jpg Provincia de Buenos Aires en cuenta regresiva.

Congreso del PJ

El sábado 05/07, el Partido Justicialista bonaerense, presidido por Máximo Kirchner, realizará un congreso para definir su política de alianzas. No es algo novedoso. Sucede en cada turno electoral para abrir la puerta a la construcción de un frente.

Esta vez llega ese momento con ciertos condimentos adicionales.

Por un lado, los ruidos mismos entre cada uno de los espacios que conformaron el Frente Unión por la Patria en las elecciones del 2023 al que se le adiciona una pata importante: la de Axel Kicillof. El gobernador es la novedad.

En aquella ocasión él llegó como parte del kirchnerismo, ahora como jefe del Movimiento Derecho al Futuro. La pata es, al menos, Axel, Sergio y Cristina, quien delega su participación en Máximo. El encuentro del sábado será en Merlo (Gustavo Menéndez, 1ra. Sección Electoral).

La elección de Merlo no es casualidad. Todo, en la política, busca tener su propia simbología.

Luego de la reunión para recordar el paso a la inmortalidad de Juan Domingo Perón en San Vicente, se resolvió que la comuna del oeste bonaerense acoja las deliberaciones del máximo órgano partidario: el Congreso.

El distrito anfitrión lo gobierna desde 2015, Gustavo Menéndez, cuando desplazó a otro PJ, Raúl Alfredo Othacehé.

Menéndez se ha mostrado como uno de los articuladores entre los distintos sectores del peronismo. Muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner, Menendez conduce un territorio que tiene 470.000 electores para aportar.

Es, en la 1ra. Sección Electoral, el más poderoso en esos términos. Sobre ese particular, se desprenden una serie de aristas que ayudan y ayudarán a entender desde el armado de listas, hasta el resultado de una elección.

cfk menendez.jpg CFK y Gustavo Menéndez.

El heterogéneo PJ... hasta el PC está adentro

La habitualidad de los Congresos partidarios es habilitar al partido a conformar un frente electoral. Es decir, permitir asociarse a otros instrumentos jurídicos para buscar ampliar la representación.

A lo largo de la historia, el justicialismo que es o ha sido, el instrumento jurídico del movimiento peronista sumó para distintas elecciones a expresiones partidarias hasta muy disímiles con su propia historia.

Si hasta el Partido Comunista llegó a ser parte de esos frentes en los últimos años..., algo impensado en los tiempos de Juan Perón, que ahora se lo busca revitalizar ante las necesidades lógicas para plantear la antinomia recurrente en Argentina desde la década del '40 del siglo 20: peronismo o antiperonismo.

En este 2025, la consigna será “Peronismo o Milei”.

También el Frente Renovador tendrá su reunión para habilitar el mismo camino. El espacio creado por Sergio Massa habilitará unirse al PJ para la próxima elección. Un formalismo más que hemos definido en notas precedentes como la “utopía de la ruptura”.

Todo se encamina a una lista única que no estará exenta de peleas y que luego de la elección le abrirá la puerta a otra conformación política.

Habrá ganadores y perdedores en cualquiera de las circunstancias.

El 1er. round será cómo se integrarán las nóminas en cada una de las secciones electorales. Aspecto que vale para todas las tensiones que sobrevuelan el ambiente político por estas horas.

Las 2 secciones más relevantes son la 1ra. y la 3ra., porque engloban el conurbano.

Si bien las características socioeconómicas son muy parecidas, existen ciertas diferencias en el comportamiento histórico de los votantes.

El peronismo, en cualquiera de sus ofertas electorales ha ganado siempre en la 3ra. Sección Electoral, con mayores o menores diferencias.

En cambio, en la 1ra. Sección, tiene registros de haber perdido, sobre todo cuando se trató de adversarios que habían salido de su propio riñón, tal como fue el caso de Sergio Massa en 2013.

Pero esta vez, tallarán otras cosas.

cfk massa kicillof.webp Massa, Cristina y Kicillof. Unión por la Patria: según el gobernador, siempre fueron 3 pero ahora se blanquea.

El casting

Al ser una elección desdoblada, la lista será empujada por quien encabece la nómina de senadores o diputados provinciales dependiendo la sección. En la 1ra., se eligen 8 senadores. En la 3ra.se escogerán 18 diputados.

La coincidencia que emergió de la reunión tripartita del domingo 29/06 en La Plata entre Axel Kicillof, Massa y Máximo Kirchner es que hace falta que los candidatos sean conocidos. Lo hubiera sido CFK si encabezaba la lista, tal como ella adelantó antes de ser condenada a prisión (domiciliaria).

Máximo Kirchner también, aunque con más resistencia interna y más imagen negativa.

Primera dificultad a resolver. En la lógica de las caras más populares, crece el nombre de Mayra Mendoza, la jefa comunal de Quilmes, quien por estas horas se puso al frente de lo denominó una “nueva demostración de persecución judicial”, al haber sido detenida la concejal quilmeña Eva Mieri por la agresión al frente del domicilio de José Luis Espert en la localidad de Martínez.

En la 1ra. Sección el dirigente más conocido es Sergio Massa. Pero solo por una cuestión de domicilio y antecedentes. Massa hoy carece de territorio.

Mejor expresado, el ex intendente de Tigre ya no controla la geografía que hoy gobierna Julio Zamora, pero el Frente Renovador dice que su impronta lo eleva a un sitial mucho más amplio que ser un referente seccional.

Entonces, asoman otros nombres posibles. Crece la idea de que un intendente encabece la nómina.

¿Federico Achaval? El jefe comunal de Pilar es mencionado en varias mesas por su buena sintonía con Axel Kicillof y Cristina Kirchner, al mismo tiempo.

¿Gabriel Katopodis? No es intendente aunque dice ser el Jefe político de San Martín y actual ministro de Obras Públicas.

¿Leonardo Nardini? (Malvinas Argentinas).

¿Ariel Sujarchuk? (Escobar), quien pronto presentará su propio libro sobre la utilización de la Inteligencia Artificial, tema del que poco se habla entre los políticos al mismo tiempo que persiguen seducir a los votantes cansados de la maneras tradicionales.

Pero hay un detalle no menor. Para zanjar las discusiones seccionales, aún resta saber si habrá reelección para los legisladores tal como se aprobó en el Senado Bonaerense la semana pasada. Resta el tratamiento en la Cámara Baja y el tiempo acucia.

Así como Kicillof habilitó a sus senadores a acompañar el proyecto, el Frente Renovador de Massa mantiene su oposición, aunque siempre hay caminos para explotar.

achaval kicillof.jpeg Federico Achával y Axel Kicillof.

Lo mismo ocurre con los diputados libertarios, varios de ellos con clara procedencia de “Casta”.

A la hora de justificar el por qué, siempre se encuentra un argumento válido. Así como la semana anterior se utilizó hasta el ejemplo de Winston Churchill, las difíciles negociaciones nos podrían llevar a escribir una nota con el mismo título de hace 7 días, pero ampliado: “De Rockefeller y Churchill a Benjamín Franklin."

Considerado uno de los fundadores de los Estados Unidos, su rostro es muy popular en Argentina por ser la cara de los billetes de US$100.

Para entender la importancia de destrabar este nudo, vale la pena tomar el caso del triunfo de Juan Monteverde en Rosario sobre el candidato de La Libertad Avanza y del oficialismo municipal.

La coincidencia entre los especialistas de la política rosarina es que Monteverde sacó ventaja por la militancia en los barrios más carenciados que empujó a la movilización de esos votantes. En un contexto de apatía, pequeños detalles hacen la diferencia. Es lo que trasladan a la provincia.

Si en el reparto de las listas y si la reelección de legisladores no sale, los caciques territoriales podrían quedar en una situación incómoda para hacer lo que hay que hacer el 07/09. Ya lo advirtió Mario Ishii cuando dijo, cambien la fecha porque si encima hace frío y llueve, no van a poder sacar a la gente de sus casas a votar. Ishii se refería a un imposible, para quedar OK con Cristina: que Kicillof se declarara perdedor y revisara su desdoblamiento. Nadie acompañó a Ishii.

También en La Libertad Avanza están decididos a poner candidatos taquilleros en las secciones.

Mientras discuten las condiciones del acuerdo electoral con el PRO, que hará su Congreso el viernes para habilitar esa alianza, trascendió que Karina Milei mandó a medir a un “exitoso empresario” para que encabece una de las listas seccionales del conurbano. Por ahora, el nombre es secreto.

Sí se conoce que no habrá manera de negociar que la lista lleve únicamente el nombre de la LLA. La exploración de la 3ra. vía sigue adelante.

En San Nicolás hubo una reunión donde la familia Passaglia, recibió al senador Joaquín De La Torre y legisladores provinciales. Sucedió luego que Manuel Passaglia dijera que "la ancha avenida del medio es la avenida del fracaso”.

El ex jefe comunal encabezará la lista seccional de un espacio propio denominado “Hechos”. Una muestra más de las complejidades que presenta la construcción de la oferta electoral para una elección que, al final de ese domingo, todos tendrán algo para festejar, pero también para preocuparse.