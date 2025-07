Axel Kicillof recoge el guante y Javier Milei agradece la Grieta

Live Blog Post

“No la veo mucho tiempo presa a CFK”, dijo la jueza Servini (por "intuición")

La jueza federal María Servini opinó sobre la prisión domiciliaria de CFK, en diálogo con El Destape Radio.

"No veo una prisión de largo plazo. Porque es tan conflictiva la domiciliaria... Puede no ser conflictiva, pero estas sí son conflictivas y llega un momento que no la pueden contener", dijo la jueza federal, que apeló a su "intuición" y comparó la situación con otros casos expresidentes (mencionó a Carlos Menem y María Estela Martínez de Perón) e incluso con condenados por causas de lesa humanidad ("No han quedado todos los que han estado actuando").

"Dígame a cuál ha visto cumplir la condena de prisión completa. Hay un presidente famoso, de África creo... Dígame otro", añadió.

Reiteró que la prisión domiciliaria de un ex presidente "es un conflicto permanente, de todos los días". Ante la consulta de si imagina a Cristina libre pronto, respondió: "No diría que pronto-pronto, pero no le veo mucho tiempo, tampoco".

Consultada acerca de si ve ese escenario a pesar del fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena a seis años de prisión, respondió: "Pero es una Corte que está disminuida", y deslizó que el fallo se podría rever cuando cambie la composición del tribunal ahora integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

"Es una Corte de tres miembros nada más", siguió. Y arriesgo que los cambios cortesanos se darían el año que viene. "Van a querer poner siete miembros, que es más fácil de que las cosas salgan resueltas".

"Yo lo estoy haciendo por intuición, eh, no estoy diciendo nada jurídico. Es por lo que he vivido", aclaró.