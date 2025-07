Marcelo Tinelli dejó la selfie y agarró la billetera: "Se puso al día con todo"

Una de las que rompió el hielo fue Luisa Albinoni, quien no tuvo reparos a la hora de reclamar lo que se le debía. Desde su cuenta de X (antes Twitter), disparó sin filtro: “Hola Marcelito, me acabo de enterar que cerrás LaFlia. ¿Me vas a pagar lo del año pasado o me considero garcada?”, en referencia a su participación en el “Cantando 2024”. El reclamo fue directo y con nombre. Y aunque luego reconoció haber cobrado, dejó claro que no hubo ningún favor de por medio: “Me depositaron. Gracias por el aguante, los quiero”, escribió a sus seguidores en otro posteo, dejando entrever que si no hablaba, el pago jamás hubiera llegado.