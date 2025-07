Durísimo: Tomás Dente destrozó a Flor de la V y la mandó al frente con todo

image.png Tomás Dente acusó a Flor de la V de ser desagradecida con Tinelli y de hablar desde el rencor. Le recordó que su carrera explotó gracias a él y que su crítica fue personal.

Dente incluso deslizó que todo lo que dijo Flor estaba motivado por una vieja bronca: "Tu catarsis tenía que ver con algo que no cerraste sobre cómo te fuiste de América. Te rajaron y no lo superaste. Así no se habla con objetividad".