Marina Calabró defendió a Flor de la V y liquidó a Marcelo Tinelli: "Es de cuarta"

¡TREMENDO! MARINA CALABRÓ EXPUSO A MARCELO TINELLI



Asimismo, luego opinó acerca de la filtración del mensaje por parte del empresario y disparó: "Me parece de cuarta que mostrar un mensaje privado, eso no se hace en ningún contexto". "También esta cosa del ninguneo de 'una conductora'. ¿Viste? A esta altura todos tenemos nombre y apellido y me parece que ya es como antiguo pretender ningunear con esto de 'una conductora'", agregó al respecto de que ni siquiera la mencionó cuando compartió el texto en su canal de difusión.