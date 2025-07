Archivan la causa por la visita de diputados libertarios a represores y ninguno será sancionado

Arrieta aportó al expediente judicial un conjunto de mensajes que revelaban coordinación política y judicial para obtener beneficios penitenciarios, como prisiones domiciliarias, y debilitar causas por delitos de lesa humanidad. En los chats aparecían nombres como el del sacerdote Javier Olivera Ravasi, hijo de un represor, quien oficiaba como nexo entre diputados y referentes del mundo judicial.

No habrá sanciones para los diputados

A pesar de esos elementos, el fiscal Mola determinó que no había delito. A su criterio, el SPF no había violado protocolo alguno, ya que la visita fue presentada como una “recorrida institucional” y no como un encuentro privado, lo cual —según sostuvo— permite una flexibilización de controles como el uso de escáneres, revisiones físicas o limitaciones al ingreso de celulares.

El Ministerio de Seguridad y el SPF justificaron que los diputados ingresaron bajo la figura de “inspección” y que por eso no estaban obligados a dejar constancia de su actividad ni a someterse a revisiones. Sin embargo, varias inconsistencias fueron señaladas por los querellantes: no se presentó informe oficial alguno, y algunos de los involucrados ya habían realizado visitas similares antes.

En los mensajes de WhatsApp aportados al expediente se explicita que uno de los objetivos era preparar un comunicado político en respaldo a los represores, y que incluso se llevaron un sobre con “ideas” para gestionar prisiones domiciliarias.

El fiscal Mola relativizó esos elementos y consideró que no había fundamentos suficientes para avanzar penalmente. La Cámara Federal avaló su posición, con argumentos similares: que la denuncia no era más que “judicialización de la política”.

Desde el sector querellante, la reacción fue crítica. Pablo Llonto consideró el cierre del expediente como una validación del “doble estándar judicial”: “El pueblo común es revisado hasta el alma. Pero los diputados, los jueces, tienen coronita. Es una burla”, dijo.

Visita a represores: archivada

La decisión de archivar la causa se inscribe en un contexto de crecientes cuestionamientos al rol del Estado en la garantía de memoria, verdad y justicia. Las organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación por lo que consideran un retroceso en las políticas de reparación y persecución de los crímenes cometidos durante la última dictadura.

El expediente queda cerrado, sin sanciones ni responsables, mientras continúan sin esclarecerse las verdaderas motivaciones de la visita, ni los vínculos que la promovieron. Para algunos, se trató de una recorrida más. Para otros, de un capítulo más en una ofensiva política que busca reescribir el pasado.

____________________________

