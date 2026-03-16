Todo muere en PBA: Regular el juego online, un desafío que no puede contra un jugoso negocio

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La Cámpora defiende la comisión, según publica el sitio bonaerense 'Infocielo', pero el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, no habría estado inicialmente de acuerdo con su creación, lo que explicaría la demora en su puesta en marcha.

En tanto, desde presidencia de Diputados se defienden asegurando que las disputas del bloque libertario están atrasando los nombres y esa es la razón por la cual no tienen designados a los titulares e integrantes de las comisiones.

Proyectos de distintos bloques

Como se mencionó al principio, el de la diputada Braga es el último presentado pero no el único proyecto. En efecto, los hay de varias bloques políticos.

- En el Senado bonaerense, los ahora exlegisladores Agustín Maspoli (SOMOS) y Lorena Mandagarán (UCR + Cambio Federal) presentaron un proyecto que propone restringir el acceso de menores a plataformas de apuestas mediante validación biométrica y controles de identidad más estrictos.

- El senador oficialista Pedro Borgini (Unión por la Patria) impulsó iniciativas para que la lucha contra la ludopatía sea considerada política de Estado, con foco en la prevención de consumos problemáticos y la instalación de filtros obligatorios en redes de escuelas y organismos públicos.

- La senadora Laura Clark (Unión por la Patria) avanzó con un proyecto específico enfocado en adolescentes y jóvenes.

En Diputados, la agenda también incluye propuestas de distintos bloques:

- La radical María Belén Malaisi presentó, antes de que se le termine su mandato en diciembre pasado, una iniciativa para bloquear el acceso a plataformas de apuestas online desde establecimientos educativos, y

- el libertario Nahuel Sotelo propuso incorporar reconocimiento facial como mecanismo de validación en las plataformas.

- el diputado Carlos Puglelli (Unión por la Patria) impulsó limitar la publicidad de apuestas online dirigida a menores de 18 años.

- Desde la izquierda, Guillermo Kane (Partido Obrero – Frente de Izquierda) planteó directamente derogar el marco legal que habilita el juego online en la provincia.

Apuestas online

La última iniciativa

La más reciente iniciativa de Braga introduce cambios en distintas normas vinculadas con el funcionamiento de las plataformas de apuestas digitales y fortalece los mecanismos de control sobre los usuarios, limitando las formas de pago y estableciendo nuevas restricciones para la publicidad del sector.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la implementación de sistemas de verificación biométrica para validar la identidad de quienes se registren en sitios de apuestas online. De acuerdo con la propuesta, el proceso deberá realizarse en tiempo real e incluir una prueba de vida u otro mecanismo que permita confirmar que el usuario es efectivamente quien dice ser.

Además, el proyecto establece que cada jugador podrá tener una única cuenta por operador y que el registro tendrá que realizarse con datos personales completos, todos los cuales serán verificados con bases de datos oficiales.

El proyecto también refuerza las restricciones para participar en este tipo de juegos. Si bien se mantiene la prohibición para menores de edad, amplía el listado de personas que no podrán apostar. Entre ellos, se incluyen funcionarios del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, y deportistas y dirigentes vinculados con eventos deportivos sobre los que se realicen apuestas.

Apuestas online P.jpg

En relación con los métodos de pago, el texto propone que las plataformas no puedan aceptar tarjetas de crédito. Las cargas de saldo deberán realizarse únicamente mediante transferencias bancarias, tarjetas de débito o efectivo.

Asimismo, se prohíbe que se utilicen fondos provenientes de programas de asistencia social para realizar apuestas y se establece que las cuentas de juego deberán operar a través de una cuenta en el Banco Provincia.

En paralelo, plantea que la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires implemente bloqueos a los sitios de apuestas online en todos los establecimientos educativos de la provincia.

Los proyectos se desvanecen ante un negocio que no para de crecer

Pero el dilema no son los proyectos, que siguen apareciendo, sino el hecho de que no arriban a ningún puerto, siendo que la industria del juego online es una de las más prolíferas.

Con el avance de las tecnologías digitales y la democratización del acceso a internet, sectores como el de los casinos online han encontrado un territorio demasiado fértil para acelerar su negocio.

La Ley Provincial 15.079, aprobada en 2001 en la provincia de Buenos Aires, fue pionera en el establecimiento de regulaciones para los juegos de azar online en Argentina, y ha permitido que la industria del juego en línea florezca en la provincia.

Pero se buscó legalizar y recaudar, y no, mitigar la actual crisis de ludopatía infantil y el avance de apuestas ilegales.

Ahora estas nuevas iniciativas buscan actualizar la normativa para reforzar el control biométrico, prohibir publicidad en deportes, limitar el acceso a menores ante el auge de adicción en adolescentes, entre otros.

Mientras, la regulación es un tópico recurrente en toda la Argentina, el único país de la región latinoamericana que no ha optado por emitir una ley a nivel nacional.

El dilema es que mientras tanto esta "despiadada", peligrosa y jugosa industria sigue creciendo al punto que termina "matando" cualquier iniciativa, sobre todo, en PBA, la primera en sentar precedente.

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