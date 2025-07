Franceses podrían terminar en horca en Irán por "espiar para Israel"

image.png Los ciudadanos franceses acusados por Irán de ser espías de Israel | GENTILEZA FOTOMONTAJE

Una fuente diplomática francesa aseguró a la agencia de noticias Le Monde que las imputaciones son "infundadas".

Cécile Kohler y Jacques Paris son inocentes. No se nos ha comunicado ninguna sentencia y, que sepamos, no se ha dictado ninguna Cécile Kohler y Jacques Paris son inocentes. No se nos ha comunicado ninguna sentencia y, que sepamos, no se ha dictado ninguna

"De confirmarse, estos cargos carecen de fundamento", declaró a la AFP una fuente diplomática francesa. "Cécile Kohler y Jacques Paris son inocentes. No se nos ha comunicado ninguna sentencia y, según nuestro conocimiento, ya se ha dictado ", añadió, instando a las autoridades iraníes a permitir que Cécile Kohler y Jacques Paris tengan acceso a sus abogados.

Esta semana, los familiares de los ciudadanos franceses detenidos en Irán denunciaron que fueron obligados a realizar "confesiones forzadas", transmitidas por la televisión estatal iraní pocos meses después de su arresto. En tres años, solo han tenido acceso a cuatro visitas consulares.

Según la diplomacia francesa, la mujer de 40 años y el hombre de edad avanzada están sometidos a condiciones "comparables a la tortura según el derecho internacional":

Luces encendidas las 24 horas del día.

Permiso de aseo opara ir al baño de solo 30 minutos, dos o tres veces por semana.

Llamadas breves y esporádicas, bajo estricta vigilancia , a sus seres queridos; la última fue el 14 de abril.

Intensa presión psicológica. "Durante varios meses les han dicho que el veredicto (de muerte) es inminente, que será extremadamente severo; les dan plazos constantemente, pero nunca ocurre nada", relataron los familiares.

Una mujer y un hombre francés podrían ser ejecutados en Irán

Los ciudadanos franceses, quienes están detenidos desde mayo de 2022 cuando se encontraban como turistas en Irán, enfrentan la pena de muerte, la cual es constitucional en el país persa. Están recluidos en la prisión de Evin, una cárcel que también alberga a presos políticos y a alrededor de 20 ciudadanos de la Unión Europea (UE).

La prisión de Evin fue bombardeada el lunes 23 de junio por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), en el marco de la ofensiva Operación León Ascendente lanzada por Tel Aviv, en un intento por desbaratar el programa nuclear iraní. Durante la operación, se atacaron 73 instalaciones y cuarteles militares, con el objetivo de golpear el corazón del régimen iraní, considerado uno de los principales patrocinadores del terrorismo yihadista (como los hutíes en Yemen, Hezbollah y Hamás).

image.png La prisión Evin donde los franceses están detenidos | GENTILEZA IMAGEN DE ARCHIVO

Tras conocerse la noticia de los bombardeos en Evin, los familiares han pedido al gobierno de Teherán “una prueba de vida inmediata”. Sin embargo, el gobierno francés aseguró haber recibido garantías de que aún siguen con vida tras el asedio israelí.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha calificado a los detenidos como “presos políticos” del régimen de Teherán y aseguró que Francia está trabajando incansablemente para lograr la liberación de los dos rehenes. “Les aseguro a sus familias nuestro apoyo incondicional”, expresó en un mensaje publicado en X.

"Hemos exigido constantemente su liberación inmediata e incondicional desde su detención hace más de tres años", declaró una fuente de cancillería francesa, añadiendo que el presidente francés Emmanuel Macron, y el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, habían "reiterado esta exigencia a sus homólogos iraníes en varias ocasiones y de nuevo en los últimos días" .

De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, anunció el martes que habían podido recibir una visita consular del representante de la misión francesa en Teherán.

"Quisiera dedicar un pensamiento especial a Cécile Kohler y Jacques Paris, quienes han estado secuestrados durante más de tres años en Irán, en condiciones atroces que equivalen a tortura", dijo durante el turno semanal de preguntas al gobierno.

Hemos obtenido, después de haber ejercido una presión muy fuerte sobre las autoridades iraníes, una visita (...) de nuestro encargado de negocios en Irán Hemos obtenido, después de haber ejercido una presión muy fuerte sobre las autoridades iraníes, una visita (...) de nuestro encargado de negocios en Irán

Más contenido en Urgente24

El Juego del Calamar 3 se hundió en el pozo más oscuro de Netflix

Arsene Wenger: Increíbles declaraciones sobre Lionel Messi

JP Morgan: "Preferimos dar un paso atrás" en Argentina

Ángel Di María confiesa cuanto tiempo jugará en Rosario Central

La miniserie que tiene a la crítica absolutamente obsesionada