Sofi Martínez frenó los rumores de traición a Telefe: "Me hubiese encantado..."

Más allá del bardo, Sofi se quedó con lo positivo del viaje. Destacó lo lindo que fue vivir el Mundial de Clubes desde adentro y sobre todo, poder charlar con los protagonistas: "Me agarro entonces de la alegría que me produjo hacer lo que me gusta: hablar con los protagonistas de la historia que más disfruto contar, la del deporte", escribió.

Y ahí se puso a repasar algunas de las entrevistas que más le llegaron: "Me quedo con la sonrisa de Russo al presentarlo, los consejos familiares de Alan Velasco, la humildad de Merentiel mezclada con su timidez y alegría. El dolor de Lautaro Blanco. La profundidad de Cavani en cada respuesta, y la sinceridad de Marchesín".

image.png Destacó la alegría de hacer lo que le gusta: contar historias reales del deporte y jugadores. Valoró la buena compañía y el privilegio de estar en una competencia tan importante.

Según contó, lo que más le gusta no es la estrategia ni la data fría: "Ni la rosca, ni el día a día, ni el esquema, ni las titularidades me vuelven loca. Qué tienen en la cabeza y en el pecho los jugadores antes y durante un partido me deslumbra". Incluso se emocionó al ver que algunas notas generaban empatía real: "Que en los comentarios de las notas algunos se arrepientan de putear a un jugador porque ahora conocen el otro lado de la historia, a mí me paga la jornada".

También valoró mucho el equipo que la acompañó en la cobertura y la contención en los momentos duros: "No hay nada mejor que estar bien rodeada", escribió. Y cerró con una reflexión que dejó claro que, para ella, el privilegio es estar ahí, haciendo lo que ama: "Fue un viaje con un ambiente y una mística distinta, se sintió en el aire. Estar en el campo de juego de semejante competencia me deslumbró por completo. Qué privilegio enorme hacerlo para Telefe y DAZN".

Con eso, Sofía Martínez cerró la grieta, al menos desde su lado, y dejó bien en claro que tiene los pies en la tierra… y el corazón en el deporte.

