Las 3 hipótesis que se barajaron en la justicia y en las fuerzas de seguridad fueron las siguientes:
¿ESTABA HERIDO, EN SHOCK O ESCAPÓ?
Hallaron al conductor que descarriló el Sarmiento en su casa, a 6 horas del siniestro
La Policía de la Ciudad, la Federal y el fiscal Carlos Stornelli tuvieron que concurrir al domicilio del conductor del Sarmiento que descarriló. ¿Evadió dosaje?
-quedó herido por el siniestro y fue a buscar ayuda médica
-estaba conmocionado por lo ocurrido y perdió contacto con sus superiores
-escapó para evitar en el momento un “dosaje” de alcohol o drogas en sangre por parte de los investigadores.
El titular de la Unión Ferroviaria para la Zona Oeste, Rubén Pollo Sobrero, se apresuró a quitarle cualquier tipo de responsabilidad: “no ha sido un error humano”.
El testimonio de quien manejaba el convoy es una pieza vital para las tareas de reconstrucción. Es considerado el principal testigo y por ello era imperioso conseguir su palabra.
Conductor del Sarmiento: pieza clave en la investigación
Los guardas y banderilleros del Sarmiento están identificados. Todo el personal involucrado prestó declaración de manera casi inmediata pero el conductor (de quien no se difunden datos) demoró los peritajes sobre su persona.
Cuando ocurrió la tragedia de Once en 2012 (que dejó más de medio centenar de muertos) fue muy importante el testimonio del motorman del Chapa 16, Marcos Antonio Córdoba, a quien le practicaron todo tipo de análisis y quedó varios días detenido.