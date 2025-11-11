Hallaron al conductor que descarriló el Sarmiento en su casa, a 6 horas del siniestro

El testimonio de quien manejaba el convoy es una pieza vital para las tareas de reconstrucción. Es considerado el principal testigo y por ello era imperioso conseguir su palabra.

Conductor del Sarmiento: pieza clave en la investigación

Los guardas y banderilleros del Sarmiento están identificados. Todo el personal involucrado prestó declaración de manera casi inmediata pero el conductor (de quien no se difunden datos) demoró los peritajes sobre su persona.

La "ventana" de tiempo no sería lo suficientemente amplia para pensar que pudieron haber desaparecido de su torrente sanguíneo los vestigios de un posible consumo no permitido de bebidas o medicamentos. La "ventana" de tiempo no sería lo suficientemente amplia para pensar que pudieron haber desaparecido de su torrente sanguíneo los vestigios de un posible consumo no permitido de bebidas o medicamentos.

Cuando ocurrió la tragedia de Once en 2012 (que dejó más de medio centenar de muertos) fue muy importante el testimonio del motorman del Chapa 16, Marcos Antonio Córdoba, a quien le practicaron todo tipo de análisis y quedó varios días detenido.